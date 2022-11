Ζώδια

Λίτσα Πατέρα - Ζώδια: Ο “περίεργος” Ποσειδώνας και οι προβλέψεις της Τετάρτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Πριν από δύο μήνες, όταν έγραφα για τον Νοέμβριο, είχα πει πως πρέπει να δείξουμε προσοχή για ατυχήματα και προσοχή ιδιαίτερη στα παιδιά για τις 29 Οκτωβρίου», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην έναρξη της ενότητας με τις προβλέψεις για τα ζώδια, στην εκπομπή «Το Πρωινό», αναφερόμενη στους σεισμούς στην Εύβοια.

Η αστρολόγος προσέθεσε ότι «όσο ο Ουρανός είναι στον Ταύρο, μπορεί να δημιουργεί κατά καιρούς τέτοιες καταστάσεις που μπορεί να είναι παροδικές».

Η Λίτσα Πατέρα προσέθεσε ότι «ο περίεργος Ποσειδώνας μπορεί να φέρει όλα τα καλά σε επαγγελματικό επίπεδο, να φέρει έρωτες και λεφτά, όμως όταν έχει δυσαρμονικές όψεις μπορεί να φέρει και λάθη, παραπλανήσεις και ψέματα, οπότε προσοχή έως τις 4 Δεκεμβρίου».

«Ο Ουρανός όταν είναι στον Ταύρο, έχει σχέση και με οικονομικά σκαμπανεβάσματα και μπορεί να προκαλέσει κάποιες αναστατώσεις, όχι στην Ελλάδα, ανά τον κόσμο», είπε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», συνομιλώντας με την Μαρία Κορινθίου.

Αναφορικά με τις προβλέψεις για την Τετάρτη, η Λίτσα Πατέρα είπε ότι «η Σελήνη φεύγει από τον Υδροχόο και δημιουργεί νέα δεδομένα. Από το απόγευμα θα είναι στα «ψάρια» (ενν. τους Ιχθύες) και για αυτό θα πρέπει να προσέχουμε»

Αμέσως μετά, η αστρολόγος της εκπομπής, ανέφερε τις αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:





