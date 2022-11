Οικονομία

Στάθμευση σε θέσεις ΑμεΑ: “Τσουχτερά” πρόστιμα στους παραβάτες

Αυστηρότερα πρόστιμα για την παράνομη στάθμευση στα σημεία όδευσης τυφλών και στις ράμπες για τους ΑμεΑ. Διοικητικά πρόστιμα και σε δήμους και περιφέρειες.

«Είναι χρέος όλων μας να διαμορφώσουμε ανθρώπινες συνθήκες, ώστε να μην είναι οι ΑμεΑ αποκλεισμένοι μέσα στις ίδιες τους τις πόλεις, αποτελεί καθήκον όλων μας. Αυτό είναι και δείκτης πολιτισμού, για όλους μας», τόνισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κώστας Αχ. Καραμανλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της βουλευτή της ΝΔ Φωτεινής Πιπιλή, με την οποία ζήτησε αυστηρότερες διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για τους παραβάτες που παρκάρουν σε διόδους ΑμεΑ.

Για πρώτη φορά υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο για τους ΑμεΑ, το οποίο έχει επιμεληθεί ο κ. Γεραπετρίτης και κάθε υπουργείο σκύβει με σοβαρότητα πάνω από τα προβλήματα τους, όπως σημείωσε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, και αναφερόμενος στον τομέα ευθύνης του ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία πως το σχέδιο αναμόρφωσης του ΚΟΚ ολοκληρώνεται και πολύ σύντομα οι αλλαγές θα κατατεθούν προς διαβούλευση. «Θα κάνουμε μία σοβαρή διαβούλευση γιατί αυτό που θα ήθελα να αποφύγω είναι να νομοθετήσουμε κάτι το οποίο να μην εφαρμοστεί. Πολλές φορές ο ΚΟΚ ανανεώνεται, εκσυγχρονίζεται υποτίθεται και κανένας δεν τον εφαρμόζει», είπε ο κ. Καραμανλής και πρόσθεσε ότι το υπουργείο είναι έτοιμο να ακούσει τις προτάσεις των ΑμεΑ.

Η βουλευτής της ΝΔ Φωτεινή Πιπιλή μίλησε για τη δύσκολη καθημερινότητα ασφαλούς όδευσης των ΑμεΑ λόγω της «απαράδεκτης και χαοτικής κατάστασης στα πεζοδρόμια, γενικότερα της Ελλάδας και ειδικότερα στα όρια του Δήμου Αθηναίων». «Ήρθα σε επαφή με εκπροσώπους τυφλών και ανθρώπων ΑμεΑ με αμαξίδιο», ανέφερε η κ. Πιπιλή και επεσήμανε ότι ένα από τα πρώτα θέματα που θέτουν είναι η στάθμευση που παρεμποδίζει την κίνηση των ΑμεΑ πάνω στους οδηγούς όδευσης στα πεζοδρόμια ή στους χώρους πρόσβασης προς τον δρόμο. «Μου είπαν το χαρακτηριστικό, που δεν το ήξερα, ότι είναι μόνο 20 ευρώ το πρόστιμο. Απαιτείται, λοιπόν, αυστηροποίηση των διατάξεων του ΚΟΚ. Επίσης, το υπουργείο θα πρέπει να διενεργήσει ελέγχους και να προχωρήσει σε διοικητικά και άλλα μέτρα προς τους δήμους, που κατασκευάζουν τα πεζοδρόμια, διότι όλες σχεδόν οι προσβάσεις με αμαξίδιο είναι αδύνατες δεδομένου ότι το ρείθρο του πεζοδρομίου παραμένει 8,10 πόντους και μπροστά είναι η άσφαλτος τρυπημένη ή οτιδήποτε άλλο με αποτέλεσμα κανένα αμαξίδιο στην Αθήνα δεν μπορεί να κινηθεί ελεύθερα, όπως έχουμε υποχρέωση να το επιβάλλουμε, ως πολιτεία και ως κυβέρνηση», υπογράμμισε η βουλευτής της ΝΔ.

«Αυτό που πρέπει να κάνει το υπουργείο είναι να προβλέψει ότι θα τιμωρείται ο οδηγός και όχι το αυτοκίνητο. Αυτή είναι η βασική φιλοσοφία του ΚΟΚ και σε αυτό δεσμεύομαι ότι και το πρόστιμο για παράνομη στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ θα αυξηθεί κατά πολύ και ότι από εδώ και πέρα η κυβέρνηση και το υπουργείο θα δει και την περίπτωση διοικητικών προστίμων, όχι μόνο στους δήμους αλλά και στις περιφέρειες που, δυστυχώς, δεν συνεργάζονται όπως πρέπει», είπε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών σημειώνοντας ότι τα φαινόμενα διαφθοράς που αποκαλύφθηκαν στη διαδικασία εξέτασης για τα διπλώματα οδήγησης, έχουν να κάνουν με την ανικανότητα των Διευθύνσεων Μεταφορών των περιφερειών, στην ουσία να εφαρμόσουν τον νόμο και επειδή αυτό «έχει καταντήσει προβληματικό», πρέπει να επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα.

Σε σχέση με την όδευση και την πρόσβαση στα πεζοδρόμια, ο κ. Καραμανλής σημείωσε ότι και ο δήμος πρέπει να σκύψει πάνω από αυτά τα προβλήματα, διότι η κατάσταση αυτήν τη στιγμή στους δρόμους του Δήμου Αθηναίων είναι «τριτοκοσμική», γιατί «όχι μόνο δεν διευκολύνει την ασφαλή μετακίνηση των ΑμεΑ αλλά τους δημιουργεί και εμπόδια».

Ο υπουργός τόνισε ότι το υπουργείο:

Έχει χορηγήσει δελτία στάθμευσης σε ΙΧ αυτοκίνητα γονέων ή παιδιών αλλά και συζύγων ΑμεΑ. Βελτιώθηκε η προσβασιμότητα στο μετρό και στο τραμ και όπου υπάρχουν προβλήματα γίνονται παρεμβάσεις.

Τα νέα λεωφορεία έχουν δυνατότητα πολύ καλύτερης πρόσβασης.

Συστάθηκε ειδική επιτροπή στο υπουργείο, η οποία ασχολείται καθημερινά με τα ζητήματα της προσβασιμότητας στους ΑμεΑ.

Έχει προβλεφθεί η ίδρυση ιδιωτικών κέντρων αξιολόγησης και προετοιμασίας οδήγησης για άτομα με κινητικά προβλήματα, ώστε να διευκολύνονται οι πολίτες ΑμεΑ που μπορούν να πάρουν άδεια οδήγησης.

«Είναι το κράτος που θα πρέπει, ως την τελευταία στιγμή, να είναι πολύ αυστηρό στους φορείς διότι νομοθετούμε στη Βουλή και μετά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κάθε φορέα, η διοίκηση αδυνατεί όχι μόνο να εφαρμόσει τον νόμο αλλά πολλές φορές μετέχει σε έναν μικρό και μεγαλύτερο βαθμό και στο πάρτι της διαφθοράς», σχολίασε η κ. Πιπιλή και πρόσθεσε ότι υπάρχει «τραγελαφική ανευθυνότητα», απέναντι στο πρόβλημα. Η βουλευτής κατέθεσε στα πρακτικά της συνεδρίασης φωτογραφικό υλικό με την αγωνιώδη προσπάθεια τυφλών να περάσουν από τον οδηγό όδευσης, όπου είτε είναι παρκαρισμένα αυτοκίνητα είτε βρίσκουν μπροστά τους τραπεζοκαθίσματα ή περίπτερο ή «μπαροκάθισμα» ή καφάσια κ.λπ. «Ο Δήμος Αθηναίων έχει τοποθετήσει τα τελευταία χρόνια οδηγούς ανάγλυφους, ώστε να είναι δυνατό τα αμαξίδια να κατεβαίνουν στον δρόμο. Μπροστά στο πλαίσιο στην οδό Νίκης είναι δέκα εκατοστά το ρείθρο του πεζοδρομίου. Στην Ηρώδου Αττικού και Βασιλίσσης Σοφίας το ρείθρο είναι επτά εκατοστά», είπε η κ. Πιπιλή, η οποία ζήτησε να υπάρξουν οδηγοί όδευσης τυφλών και στις πλατείες, τις οποίες δεν επισκέπτονται για να μην πέσουν, σε αντίθεση με το πεζοδρόμιο που μπορούν να βρουν στήριγμα. Η βουλευτής ζήτησε, επίσης, ενδελεχή έλεγχο σε όλες τις γραμμές του μετρό, διότι δεν υπάρχουν παντού οδηγοί όδευσης τυφλών και διότι πρέπει να ληφθούν μέτρα ιδίως στις αποβάθρες.

«Έχετε δίκιο ότι πρέπει να αυξηθεί το πρόστιμο και θα αυξηθεί το πρόστιμο για την παράνομη στάθμευση σε όδευση τυφλών ή σε ράμπα ΑμεΑ», απάντησε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο οποίος υπογράμμισε ότι τέτοια φαινόμενα δεν τιμούν ούτε την πόλη ούτε τη χώρα. Όπως, όμως, σημείωσε, όσο αυστηρότερη και να γίνει η νομοθεσία, το ζήτημα είναι ποιος θα την εφαρμόσει. Σε αυτό το κλίμα, ο κ. Καραμανλής ανέφερε ότι «τόσο η Δημοτική Αστυνομία όσο και η Τροχαία πρέπει να αρχίσουν να συνεργάζονται, ειδικά στα ζητήματα των ΑμεΑ».

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών ενημέρωσε, εξάλλου, τη βουλευτή ότι στο πλαίσιο αναμόρφωσης του ΚΟΚ και σε σχέση με τα ηχητικά σήματα στα φανάρια που βοηθούν πάρα πολύ ειδικά τους τυφλούς, η περιφέρεια θα πρέπει να τα επιβάλλει. Σε σχέση με τη Γραμμή 2 και 3 του μετρό, ανέφερε ότι η προσβασιμότητα είναι «αρκετά ικανοποιητική», η Γραμμή 1 είναι «προβληματική», όχι μόνο για τους ΑμεΑ αλλά γενικότερα για όλους τους επιβάτες και τον τελευταίο καιρό έχει γίνει τεράστια προσπάθεια βελτίωσης. Σε κάθε περίπτωση, δεσμεύτηκε ότι θα εξεταστεί το ζήτημα των οδηγών όδευσης, όπου τυχόν δεν υπάρχουν, σε συνεργασία με τη ΣΤΑΣΥ.

