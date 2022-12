Πολιτική

Έλληνες εξωτερικού: Eγγραφή στο ΕΜΕπ και μέσω προξενείων

Η υπηρεσία απευθύνεται σε πολίτες οι οποίοι κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό και διαθέτουν ΑΦΜ. Αναλυτικά η διαδικασία.



Τη δυνατότητα να δηλώνουν μέσω των έμμισθων προξενικών αρχών τον αριθμό του κινητού τους τηλεφώνου στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ) έχουν εφεξής οι Έλληνες πολίτες που κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό, αναφέρουν σε κοινό δελτίο Tύπου τους τα υπουργεία Εξωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Με τον τρόπο αυτό, ακόμη και αν δεν διαθέτουν κωδικούς web banking σε ελληνική τράπεζα ή αριθμό κινητού σε ελληνικό πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, μπορούν:

να εκδίδουν εξουσιοδοτήσεις και υπεύθυνες δηλώσεις,

να χρησιμοποιούν το Gov.gr Wallet, καθώς και

να έχουν πρόσβαση σε όσες ψηφιακές υπηρεσίες απαιτούν δεύτερο επίπεδο αυθεντικοποίησης, με την αποστολή κωδικού μιας χρήσης (OTP - One Time Password).

Η υπηρεσία απευθύνεται σε πολίτες οι οποίοι κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό και διαθέτουν ΑΦΜ. Είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εξωτερικών και υλοποιήθηκε με ενέργειες της γενικής γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.

Η διαδικασία δήλωσης και επαλήθευσης ολοκληρώνεται με μία και μόνο επίσκεψη του ενδιαφερόμενου πολίτη στην προξενική αρχή του τόπου κατοικίας του. Κάθε πολίτης μπορεί να δηλώσει στο ΕΜΕπ έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου, η επαλήθευση του οποίου μπορεί να πραγματοποιηθεί με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους τρόπους:

μέσω διασταύρωσης του αριθμού κινητού που έχει δηλωθεί από τον πολίτη για τη χρήση web banking

μέσω διασταύρωσης του αριθμού κινητού από τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας, στο δίκτυο του οποίου υπάγεται ο αριθμός (για ελληνικό κινητό)

με άπαξ αυτοπρόσωπη παρουσία σε ΚΕΠ ή Προξενική Αρχή.

Το ΕΜΕπ σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και τηρείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η παραγωγική του λειτουργία ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2021 με σκοπό:

αφενός τη δημιουργία ενός κεντρικού, μοναδικού, σημείου καταχώρισης επικαιροποιημένων στοιχείων επικοινωνίας των φυσικών προσώπων και

αφετέρου την ενίσχυση της ασφάλειας των συναλλαγών του πολίτη με τις δημόσιες υπηρεσίες μέσω ισχυρής ταυτοποίησης με την αποστολή κωδικού μιας χρήσης (OTP - One Time Password) στο επιβεβαιωμένο κινητό που έχει καταχωριστεί για τον πολίτη στο ΕΜΕπ.

Κατ' επιλογή του πολίτη, στο ΕΜΕπ καταχωρίζεται το σύνολο ή μέρος των εξής στοιχείων:

Αριθμός κινητού τηλεφώνου (Ελλάδος ή εξωτερικού) Αριθμός σταθερού τηλεφώνου Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στην οποία ο πολίτης επιθυμεί να λαμβάνει δημόσια έγγραφα, διοικητικές πράξεις και κάθε είδους ενημερώσεις/ειδοποιήσεις από τους φορείς του Δημοσίου Ταχυδρομική διεύθυνση συνήθους διαμονής στην οποία ο πολίτης επιθυμεί να λαμβάνει δημόσια έγγραφα, διοικητικές πράξεις και κάθε είδους ενημερώσεις/ειδοποιήσεις από τους φορείς του Δημοσίου Ταχυδρομική διεύθυνση επικοινωνίας, εφόσον αυτή διαφέρει από τη διεύθυνση συνήθους διαμονής.