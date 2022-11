Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Όλα όσα δεν ξέρεις για το Παγκόσμιο Κύπελλο

Το Pricefox.gr συγκέντρωσε μερικά από τα δεδομένα του Μουντιάλ που οι περισσότεροι αγνοούμε, όμως είναι άκρως ξεχωριστά και ενδιαφέροντα.

To Pricefox.gr δεν θα μπορούσε να μην ασχοληθεί και με τα δεδομένα του μουντιάλ με το ενδιαφέρον να κορυφώνεται όσο πλησιάζουμε την ώρα των νοκ-άουτ παιχνιδιών. Με το νέο άρθρο το Pricefox παρουσιάζει όλα όσα δεν ξέρει για το παγκόσμιο κύπελλο. Ο μεγάλος τελικός στο Κατάρ είναι στις 18 Δεκεμβρίου. Είναι το πρώτο που λαμβάνει χώρα σε Αραβικό έθνος και μόλις το δεύτερο που στην Ασιατική ήπειρο, μετά το Παγκόσμιο του ’02 που φιλοξένησε η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Αυτή θα είναι επίσης και η πρώτη φορά που το Μουντιάλ διεξάγεται τόσο αργά μέσα στη χρονιά, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που σημειώνονται στο Κατάρ κατά την καλοκαιρινή περίοδο. Θυμίζουμε ότι η Γαλλία είναι η πιο πρόσφατη πρωταθλήτρια χώρα, επικρατώντας 4-2 έναντι της Κροατίας, στο Μουντιάλ του 2018.

Λίγα λόγια για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Το παγκόσμιο κύπελλο FIFA 2022 διεξάγεται στο Κατάρ, μεταξύ 20 Νοεμβρίου και 18 Δεκεμβρίου. Το τουρνουά πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1930 και έκτοτε επαναλαμβάνεται κάθε τέσσερα χρόνια κάνοντας το φετινό παγκόσμιο τουρνουά το 22ο σε σειρά. Είναι όμως το πρώτο που λαμβάνει χώρα σε Αραβικό έθνος και μόλις το δεύτερο που στην Ασιατική ήπειρο, μετά το Παγκόσμιο του ’02 που φιλοξένησε η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα. Αυτή θα είναι επίσης και η πρώτη φορά που το Μουντιάλ διεξάγεται τόσο αργά μέσα στη χρονιά, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που σημειώνονται στο Κατάρ κατά την καλοκαιρινή περίοδο.

Λίγα λόγια για το Κατάρ

Το Κατάρ βρίσκεται στη χερσόνησο του Περσικού Κόλπου και συνορεύει μόνο με τη Σαουδική Αραβία στα νότια. Έχει πληθυσμό περίπου 3 εκατομμύρια. Το φετινό Μουντιάλ θα διεξαχθεί σε 8 στάδια συνολικά τα οποία βρίσκονται ως επί το πλείστων στην ανατολική ακτή, με έκταση 11.600 χλμ. Τα 6 από τα 8 στάδια έχουν χωρητικότητα σχεδόν 40 χιλιάδων θεατών, ενώ το Στάδιο Al Bayt χωράει 60.000 θεατές και το Lusail 80.000.

Το 2010, όταν το Κατάρ κέρδισε τα δικαιώματα διεξαγωγής του Παγκόσμιου Κυπέλου 2022, κατηγορήθηκε για δωροδοκία και διαφθορά. Οι κατηγορίες όμως δεν επαληθεύθηκαν από την επιτροπή της FIFA.

Όλα όσα δεν ήξερες για το Μουντιάλ 2022

2/3 της αξίας του Παγκόσμιου Κυπέλλου προέρχεται από την Ευρώπη

Αγοραία αξία των ομάδων που προκρίθηκαν (σε εκατομμύρια ευρώ)

Λαμβάνοντας την αξία των ομάδων σε εκατομμύρια ευρώ προκύπτει ότι τα 2/3 της συνολικής αξίας έρχεται από παίκτες της Ευρώπης. Πρώτη είναι η Αγγλία με 1260 εκατομμύρια ευρώ με την Βραζιλία να έρχεται δεύτερη με 1140 εκατομμύρια ευρώ. Την πρώτη τριάδα κλείνει η Πορτογαλία με αξία 937 εκατομμύρια ευρώ.

Τα πιο ακριβά εισιτήρια

Οι τιμές των εισιτηρίων έχουν αυξηθεί σημαντικά στις υψηλότερες κατηγορίες, με τα εισιτήρια της πρώτης κατηγορίας να στοιχίζουν έως και 5.850 Ριάλ Κατά, δηλαδή 1537.89€. Πρόκειται δηλαδή για μία αύξηση 46% συγκριτικά με το προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο στη Ρωσία.

Τη φθηνότερα εισιτήρια από την άλλη, αυτά της 4ης Κατηγορίας ξεκινάνε από τα 11€-12€ και τα περισσότερα από αυτά δίνονται μόνο στους κατοίκους του Κατάρ.

Ο Εμπαπέ είναι πρώτος με διαφορά στην κατάταξη των MVPs

Αγοραία αξία των MVPs του Μουντιάλ 2022 από τον Ιούλιο 2018 έως το Νοέμβριο 2022 (σε εκατομμύρια ευρώ)

Ο Κιλιάν Εμπαπέ παίζει για τη Γαλλία και είναι ο παίκτης με τη μεγαλύτερη αγοραία αξία με διαφορά, 160 εκατομμύρια. Σύμφωνα με την κοινή γνώμη έλαμψε στο Μουντιάλ του 2018, όπου έγινε ο δεύτερος νεαρότερος σκόρερ σε τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου και κέρδισε το θετικό σχόλιο και του Πελέ, ο οποίος είπε «Αν ο Κιλιάν συνεχίσει να ισοφαρίζει τα ρεκόρ μου με αυτόν τον τρόπο, τότε θα πρέπει να ξεσκονίσω τα παπούτσια μου».





Επιδράσεις από το Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο





Μετά την έναρξη της Ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, στις 24 Φεβρουαρίου, 2022, οι εθνικές ομάδες της Τσεχίας, της Πολωνίας και της Σουηδίας οι οποίες ήταν προγραμματισμένο να αντιμετωπίσουν τη Ρωσία στους play-offs του UEFA για να προκριθούν στο Παγκόσμιο Κύπελλο, ανακοίνωσαν ότι δεν είναι διατεθειμένες να συμμετέχουν σε καμία ποδοσφαιρική αναμέτρηση σε Ρωσικό έδαφος. Μόλις 3 μέρες αργότερα, η FIFA ανακοίνωσε μία σειρά από κυρώσεις στη συμμετοχή της Ρωσίας, ενώ την τέταρτη μέρα ανακοινώθηκε ο αποκλεισμός της Ρωσίας από διεθνή πρωταθλήματα, μέχρι νεοτέρας.





Το πιο ακριβό Παγκόσμιο Κύπελλο





Σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις, το Κατάρ ξόδεψε 200 δισεκατομμύρια δολάρια (190.87 δισεκατομμύρια ευρώ) μόνο σε εργασίες κατασκευής οι οποίες περιλαμβάνουν εκτός των άλλων στάδια, δρόμους και ξενοδοχεία. Αυτό κάνει το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022 το ακριβότερο όλων των εποχών.





Ρεκόρ επισκεπτών





Λόγω της τοποθεσίας του Κατάρ (βρίσκεται κυριολεκτικά στο κέντρο του κόσμου) αναμένεται ρεκόρ επισκεπτών που θα θελήσουν να παρακολουθήσουν το πρωτάθλημα από κοντά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Qatar Airways και το Διεθνές Αεροδρόμιο Hamad ενώνουν τις δυνάμεις τους για να υποδέχονται 1300 πτήσεις την ημέρα για όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος.





Όλα τα Στάδια έχουν κλιματισμό





Ακόμα και στην καρδιά του Χειμώνα, οι θερμοκρασίες στο Κατάρ κατά τη διάρκεια της ημέρας δημιουργούν δυσκολίες στη διεξαγωγή και την παρακολούθηση των αγώνων. Η λύση που δίνει η διοργανώτρια χώρα είναι η εγκατάσταση κλιματισμού σε όλα τα γήπεδα, έτσι ώστε οι θεατές να μπορούν να απολαμβάνουν το θέαμα χωρίς δυσφορία. Σημειώνεται ότι είναι η πρώτη φορά που εγκαθίσταται μια τέτοια λειτουργία σε στάδια και μάλιστα σε αυτό το βεληνεκές.





Γυναίκες Διαιτητές





Για πρώτη φορά στην ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου, συμμετέχουν γυναίκες στην κεντρική διαιτησία. Συγκεκριμένα έχουμε 3 γυναίκες διαιτήτριες, τη Σαλίμα Μουκανσάνγκα, 33, τη Γιοσίμι Γιαμασίτα, 36 και τη Στέφανι Φραππάρτ, 38.