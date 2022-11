Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός: Κόντρα Τσελέντη - Παπαδόπουλου για τις Αλκυονίδες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δήλωση Τσελέντη ότι έχει "χάσει τον ύπνο" του για ενδεχομένη ενεργοποίηση ρηγμάτων και η απάντηση του Γεράσιμου Παπαδόπουλου. Οι σεισμολόγοι τηρούν στάση αναμονής για τον σεισμό στην Εύβοια.

Της Φαίης Χρυσοχόου

Στο δρόμο και μέσα στα αυτοκίνητα τους πέρασαν τη νύχτα οι κάτοικοι στην Εύβοια. Ο σεισμός που σημειώθηκε 6 λεπτά μετά τις 10 το βράδυ μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ με το ίδιο επίκεντρο 6 χλμ. ΝΑ των Ζαράκων Ευβοίας προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση . Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αθήνα καθώς το ρήγμα έχει κατεύθυνση προς την Αττική

Στη περιοχή έχει ξεκινήσει έλεγχος των σπιτιών καθώς οι συνεχείς μετασεισμοί επιβαρύνουν τη στατικότητα των κτηρίων . Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους κάτοικους να είναι ψύχραιμοι καθώς το ρήγμα δεν δίνει μεγαλύτερο σεισμό



«Πρέπει να προσεχουν οι κατοικοι που μενουν σε πετρινα σπιτια αν δουν ρωγμες να πρπει να το δει μηχανικός» τόνισε ο Άκης Τσελέντης.

Οι σεισμολόγοι τηρούν στάση αναμονής, τονίζουν ότι θα χρειαστούν 2 ημέρες για να επιβεβαιωθεί το εάν ο χθεσινοβραδινός ήταν και ο κύριος σεισμός ενώ καθησυχάζουν ότι το ρήγμα δεν μπορεί να προκαλέσει σεισμό μεγαλύτερου μεγέθους . Η σεισμική πάντως δραστηριότητα στη περιοχή είχε παρουσιαστεί από 25 Οκτωβρίου οπότε και καταγράφηκαν 100 μικρού μεγέθους σεισμοί μέχρι το πρώτο χτύπημα του Εγκέλαδου των 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

«Η σεισμική δραστηριότητα της Εύβοιας ξεκίνησε στις 25 Οκτωβρίου και κακώς το έχουμε αγνοήσει αυτό οι επιστήμονες. Πρόκειται για μια προσεισμική ακολουθία που κατέληξε στο 4,7 συνεχίσαμε με τον 5 έχουμε έντονες αμφιβολίες αν ήταν ο κύριος δεν το γνωρίζουμε ακόμη. Χρειάζεται να δούμε τις 100 από 25 Οκτωβρίου και άλλες 100 που έγιναν από χθες μέχρι σήμερα» δήλωσε στον ΑΝΤ1 ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Μπορεί ο σεισμός στην Εύβοια να μην ενεργοποιεί άλλα ρήγματα όμως η δήλωση του Άκη Τσελέντη ότι έχει χάσει τον ύπνο του για ενδεχομένη ενεργοποίηση ρηγμάτων όπως στις Αλκυονίδες προκαλεί έντονες αντιδράσεις.

«Ο συγκεκριμένος σεισμός δεν μπορεί να ενεργοποιήσει άλλο ρήγμα. Έχω “χάσει τον ύπνο μου” από την ανησυχία για το τι μπορεί να δώσουν τα ανενεργά εδώ και καιρό ρήγματα. Ο Κορινθιακός έχει 40 χρόνια να δώσει μεγάλο σεισμό. Τα επόμενα χρόνια θα έχουμε μια έξαρση και επειδή είναι κοντά στην Αθήνα, θα έχει επιπτώσεις και στην Αθήνα», τόνισε μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο Άκης Τσελεντης.

Από την πλευρά του, ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος, μιλώντας στον ΑΝΤ1, είπε πως «πολύ κακώς ξεκίνησε η δημόσια συζήτηση για την περιοχή των αλκυονίδων για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί ότι δεν έχουμε κανένα νεότερο στοιχείο απ’ ότι είχαμε εδώ και χρόνια και δεύτερο και σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου από κοινωνική άποψη δεν είναι επιτρεπτέο αυτό για το λόγο ότι έχουμε αυτή τη στιγμή έντονη σεισμική διέγερση πολύ κοντά στην Αττική, στην άλλη πλευρά της Αττικής στα Ανατολικά και ανοίγουμε νέα πληγή συζητώντας για τις Αλκυονίδες στα δυτικά της Αττικής. Νομίζω ότι αν υπάρχουν στοιχεία μπορούν να έρθουν στα αρμόδια όργανα»

Κι ενώ συνεχίζονται οι επιστημονικές αντιπαραθέσεις η Επιτροπή Εκτίμησης Σεισμικού κινδύνου που αναλαμβάνει ρόλο συλλογής στοιχείων και σχεδιασμού δράσης αν χρειαστεί ολοκλήρωσε τη θητεία της από τον περασμένο Μάιο κι έκτοτε είναι ανενεργή οπότε δεν υπάρχει θεσμικό όργανο συλλογικής απόφασης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός - Πατέρας 5χρονου: Του έκαναν ηλεκτροσόκ, “δεν υπάρχει ελπίδα” είπαν οι γιατροί (βίντεο)

Ο “Μπάιντεν του Πειραιά”... μοιάζει πολύ με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ! (βίντεο)

Μουντιάλ 2022: οι μεταδόσεις της Τετάρτης σε ΑΝΤ1, Antenna.gr και ANT1+