Κακοκαιρία “Ariel”: Προβλήματα και μηνύματα από το 112 (εικόνες)

Σαρώνει τη χώρα η κακοκαιρία. "Άνοξαν" οι ουρανοί και στην Ατττική. Μποτιλιάρισμα στους δρόμους. Σε ποιες περιοχές έχει σταλεί 112. Πού εντοπίζονται προβλήματα,.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης η κακοκαιρία "ARIEL", καθώς ένα βαρομετρικό χαμηλό προερχόμενο από τη Σικελία κινείται αργά ανατολικά, περνώντας από τη χώρα μας.

Οι ουρανοί έχουν ανοίξει και στην Αττική. Μαρούσι, Χαλάνδρι, Άλιμος, Γκάζι, Παλλήνη, Αγία Παρασκευή όπως και το Περιστέρι, οι Αμπελόκηποι και η Κηφισιά δέχονται σημαντικά ύψη βροχής, ενώ σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στην Αττική κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η κακοκαιρία δημιουργεί προβλήματα και στην κυκλοφορία των οχημάτων. Δυσχέρεια λόγω της βροχόπτωσης παρατηρείται επίτ ης Λ. Κηφισού στος ύψος της Γέφυρας Βρυούλων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία.

Μήνυμα από το 112 σε Κεφαλονιά και Ζάκυνθο

Μήνυμα από το 112 για την κακοκαιρία «Άριελ» εστάλη στους κατοίκους της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς, ενώ ισχυρές βροχές και καταιγίδες επηρεάζουν το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

«Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες) έως τις βραδινές ώρες σημέρα σε Κεφαλονιά & Ζάκυνθο. Περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα του 112.

Ειδικά για τη Ζάκυνθο, η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας του νησιού σημειώνεται ότι από σήμερα έως το μεσημέρι της Πέμπτης αναμένεται περαιτέρω επιδείνωση του καιρού, με κύρια χαρακτηριστικά τα τοπικά μεγάλα ύψη βροχής, τις μεγάλες ραγδαιότητες βροχόπτωσης, τη μεγάλη συχνότητα κεραυνών και τους θυελλώδεις ανέμους 7 – 8 μποφόρ.

«Γίνεται έκκληση σε όλους τους κατοίκους της Ζακύνθου, εάν και εφόσον προκύψουν κατά τόπους έντονα καιρικά φαινόμενα όπως ισχυρή βροχόπτωση και θυελλώδεις άνεμοι, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις ειδικά σε περιοχές που ενέχουν κίνδυνο κατολισθήσεων και τοπικών πλημμυρικών φαινομένων», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Νέα σύσκεψη στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας

Νέα σύσκεψη πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, υπό τον Υπουργό, Χρήστο Στυλιανίδη, με συμμετοχή του Υφυπουργού, Ευάγγελου Τουρνά, του Γενικού Γραμματέα, Βασίλειου Παπαγεωργίου, της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και μετεωρολόγων για την αξιολόγηση των νεότερων μετεωρολογικών δεδομένων που αφορούν στην κακοκαιρία με την ονομασία “ARIEL” που ήδη πλήττει αρκετές περιοχές της χώρας. Υπενθυμίζεται ότι αντίστοιχη σύσκεψη πραγματοποιήθηκε και χθες, Τρίτη, 29 Νοεμβρίου.

Στο πλαίσιο της σύσκεψης, εξετάστηκε η μέχρι τώρα εξέλιξη της κακοκαιρίας και αποφασίστηκε να ενεργοποιηθεί το 112 για την αποστολή προειδοποιητικών μηνυμάτων προς τους κατοίκους, ανάλογα με την πορεία και εξέλιξη των φαινομένων σε συγκεκριμένες περιοχές.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα και έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας για να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο καιρού

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η EMY, καθώς η κακοκαιρία «Άριελ» επελαύνει στη χώρα μας.

Το συγκεκριμένο βαρομετρικό χαμηλό, που έρχεται από τη Σικελία, αναμένεται να προκαλέσει έντονο «κύμα» κακοκαιρίας το επόμενο 48ωρο, δηλαδή μέχρι και το απόγευμα της Παρασκευής.

'Ηδη, σε αρκετές περιοχές του Λεκανοπεδίου Αττικής βρέχει, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται από αργά το βράδυ.

Το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων που εκδόθηκε στις 29-11-22 με α.α. 17/2022 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

Σύστημα κακοκαιρίας με την ονομασία "ARIEL", που οφείλεται σε βαρομετρικό χαμηλό που βρίσκεται νότια της Ιταλίας και κινείται αργά ανατολικά- βορειοανατολικά, προκαλεί επιδείνωση του καιρού με κύρια χαρακτηριστικά τα μεγάλα ύψη βροχής, τις μεγάλες ραγδαιότητες βροχόπτωσης, τη μεγάλη συχνότητα κεραυνών στα θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα και τους θυελλώδεις ανέμους 7 με 8 μποφόρ. Η κακοκαιρία θα διαρκέσει έως και τις βραδινές ώρες της Πέμπτης (01-12-2022).

Σημειώνεται ότι τα φαινόμενα την Τετάρτη (30-11-2022) θα είναι κατά τόπους ιδιαίτερα ισχυρά στην κεντρική Μακεδονία (κυρίως νομούς Πιερίας και Χαλκιδικής) και στα βορειοανατολικά τμήματα της Θεσσαλίας.

Πιο αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλώνονται:

Α. Στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τη δυτική και την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής), την Εύβοια και τη δυτική και τη νότια Κρήτη μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες της Πέμπτης (01-12-2022).

Β. Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις Σποράδες από νωρίς το απόγευμα της Τετάρτης (30-11-2022) μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης (01-12-2022).

Γ. Στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα την Πέμπτη (01-12-2022) από νωρίς το πρωί μέχρι και το βράδυ.

