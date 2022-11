Οικονομία

Eurostat: Στο 9% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο

Τι δείχνουν τα στοιχεία της Eurostat για τον ετήσιο πληθωρισμό τον Νοέμβριο σε Ελλάδα και Ευρωζώνη.



Επιβράδυνση του ετήσιου πληθωρισμού στην Ελλάδα και συνολικά στην Ευρωζώνη έδειξαν τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat.



Ειδικότερα, στη χώρα μας ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε τον Νοέμβριο στο 9% από 9,5% τον Οκτώβριο και 12,1% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας.



Για την ευρωζώνη, η Eurostat εκτιμά ότι ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 10%, από 10,6% τον Οκτώβριο. Είναι η πρώτη επιβράδυνση του τελευταίου ενάμισι έτους, δίνοντας μία ελπίδα στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στον αγώνα της κατά των υψηλών τιμών καταναλωτή. Οι αναλυτές του Bloomberg προέβλεπαν ότι θα διαμορφωθεί στο 10,4%. Η πτώση από το 10,6% του Οκτωβρίου ήταν η μεγαλύτερη από το 2020.



Κύρια συνεισφορά στον πληθωρισμό της ευρωζώνης είχαν η ενέργεια, με ετήσιο ποσοστό 34,9% (από 41,5% τον Οκτώβριο), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός με 13,6% (από 13,1% έναν μήνα πριν), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά με 6,1% (σταθερό σε σύγκριση με τον Οκτώβριο) και οι υπηρεσίες με 4,2% (από 4,3% έναν μήνα πριν).

Γεωργιάδης: Έχουμε ακόμη σκληρή δουλειά αλλά είμαστε στον σωστό δρόμο

«Έχουμε ακόμη σκληρή δουλειά μπροστά μας για τον πληθωρισμό αλλά είμαστε -το επιβεβαιώνουν τα στοιχεία- στον σωστό δρόμο» επισημαίνει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Άδωνις Γεωργιάδης.

Συγκεκριμένα ο υπουργός αναφέρει: «Ακόμη πιο κάτω, στο 9%, ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Νοέμβριο, πρώτο μήνα εφαρμογής τού καλαθιού του νοικοκυριού, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Είμαστε σταθερά μία μονάδα κάτω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (10%), έχουμε τον 6ο χαμηλότερο πληθωρισμό μεταξύ των ”19” και ο πληθωρισμός βρίσκεται πλέον κάτω και από τα επίπεδα του Απριλίου 2022. Έχουμε ακόμη σκληρή δουλειά μπροστά μας αλλά είμαστε -το επιβεβαιώνουν τα στοιχεία- στον σωστό δρόμο».

ΣΥΡΙΖΑ: “Η ακρίβεια σαρώνει τα καθηλωμένα εισοδήματα”

Σε κοινή δήλωση της Έφης Αχτσιόγλου, τομεάρχη Οικονομικών και του Αλέξη Χαρίτση, τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία αναφέρεται:

«Σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένει ο πληθωρισμός στη χώρα μας για έναν ακόμη μήνα, καθώς για τον Νοέμβριο ανέρχεται στο 9%, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat. Στη χώρα μας, οι συνέπειες της κρίσης είναι ακόμα πιο δραματικές, καθώς η έκρηξη της ακρίβειας συνοδεύεται με καθήλωση των εισοδημάτων, 2 στους 3 πολίτες έχουν μειώσει ήδη την κατανάλωση ρεύματος και 1 στους 2 τις δαπάνες ακόμη και σε βασικά είδη διατροφής, όπως καταγράφεται σε έρευνα του ΙΕΛΚΑ. Η κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Όσο και να επιμένει στην επικοινωνιακή διαχείριση της κρίσης η κυβέρνηση, δεν μπορεί να αντιστρέψει τα βιώματα των πολιτών. Απαιτείται αποφασιστική αλλαγή πολιτικής, αποφασιστική σύγκρουση με τον πυρήνα της ακρίβειας με επιβολή πλαφόν στα τιμολόγια ρεύματος, μείωση των έμμεσων φόρων στην ενέργεια και τα τρόφιμα, πραγματική φορολόγηση των υπερκερδών, πάταξη της αισχροκέρδειας στην αγορά. Και βέβαια ουσιαστική στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών. Η πολιτική αλλαγή δεν είναι ζήτημα κομματικού ανταγωνισμού, είναι όρος κοινωνικής επιβίωσης».

ΠΑΣΟΚ: «Η ακρίβεια καλά κρατεί»

Σε ανακοίνωση του ο τομέας οικονομικών του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής με αφορμή τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αναφέρει: «Η σημερινή ανακοίνωση της Eurostat για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή επιβεβαιώνει για μια ακόμα φορά οτι η ακρίβεια καλά κρατεί. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής τρέχει στη χώρα μας το μήνα Νοέμβριο με 9%, χωρίς ουσιαστική αποκλιμάκωση από τον Οκτώβριο, αφού η μηνιαία μεταβολή είναι μόλις-0,1%, παρά την πολυδιαφημισμένη κυβερνητική πολιτική για το περίφημο καλάθι του νοικοκυριού. Με δεδομένη την αρνητική επίπτωση του πληθωρισμού στην οικονομία και την κοινωνία, ιδιαίτερα στα εισοδήματα των πιο αδύναμων νοικοκυριών, η Κυβέρνηση πρέπει επιτέλους να υιοθετήσει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής για δραστικά μέτρα τώρα και να πάψει να αυτοθαυμάζεται, προκαλώντας τους δοκιμαζόμενους πολίτες.»

