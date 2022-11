Κοινωνία

Γυναίκα - τσαντάκιας είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος των πεζών

36χρονη χτύπαγε και έσερνε γυναίκες στο δρόμο για να τους αρπάξει την τσάντα. Πού έστηνε καρτέρι, πώς έπεσε στα χέρια των Αρχών.

Συνελήφθη χθες (29/11) το απόγευμα στον Άλιμο, έπειτα από πολυήμερη αναζήτηση και κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 36χρονη σε βάρος της οποίας εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση με ποινή κάθειρξης 11 ετών και 6 μηνών, για ληστείες κατά συρροή, τετελεσμένες και σε απόπειρα και επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η 36χρονη προέβαινε σε επιθέσεις σε γυναίκες που περπατούσαν ή περίμεναν σε στάσεις λεωφορείων, προκειμένου να αρπάξει τις τσάντες τους.

Η 36χρονη ήταν ιδιαιτέρως βίαιη καθώς δεν δίσταζε να χτυπάει και να σέρνει τα θύματα της στο έδαφος, τραυματίζοντας τα, προκειμένου να ολοκληρώσει τις ληστείες.

Η συλληφθείσα θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

