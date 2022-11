Οικονομία

Γιορτινό “καλάθι του νοικοκυριού”: Ποια προϊοντα θα περιλαμβάνει

Μετά το "καλάθι του νοικοκυριού" για διαβητικούς έρχεται το γιορτινό. Πότε ξεκινάει, τι θα περιλαμβάνει.

«Το γιορτινό Καλάθι του Νοικοκυριού, θα ξεκινήσει από τις 14 Δεκεμβρίου, οπότε θα ξεκινήσουν και τα ψώνια για το χριστουγεννιάτικο και το πρωτοχρονιάτικο τραπέζι» είπε μιλώντας στην ΕΡΤ ο γενικός γραμματέας υπουργείου Ανάπτυξης Σωτήρης Αναγνωστόπουλος. «Θα είναι έτοιμες έως τότε και όλες οι κατηγορίες που θα προστεθούν. Αυτό που επεξεργαζόμαστε σε συνεργασία με τα σούπερ μάρκετ είναι μια αύξηση των κωδικών κρέατος, όπως και κάποια παραδοσιακά γλυκίσματα. Συζητείται πχ να περιέχει χριστουγεννιάτικα τσουρέκια και βασιλόπιτες».

Όπως τόνισε ο κ. Αναγνωστόπουλος το μεγαλύτερο επίτευγμα που έχει πετύχει το «Καλάθι του Νοικοκυριού» είναι ότι σε μια πολύ μεγάλη γκάμα προϊόντων πλέον οι τιμές είναι σταθερές, εδώ και περίπου πέντε εβδομάδες. Προστίθενται και νέα προϊόντα στο Καλάθι του νοικοκυριού για διαβητικούς, όπως η βρώμη, ένα επιπλέον κατεψυγμένο λαχανικό και τα υποκατάστατα ζάχαρης που είναι κατάλληλα γι' αυτούς.

Ήδη στο Καλάθι του Νοικοκυριού από την αρχική του εκδοχή υπήρχαν τρόφιμα κατάλληλα για διαβητικούς όπως πχ κοτόπουλο, όσπρια και όλα τα προϊόντα χαμηλών λιπαρών( γιαούρτι, γάλα, τυρί).

Τέλος, όπως τόνισε και με τα σημερινά στοιχεία «υπάρχουν αλυσίδες που μεσοσταθμικά έχουν προτείνει στο Καλάθι του Νοικοκυριού μειώσεις μέχρι και 25% σε ορισμένες περιπτώσεις».

