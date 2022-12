Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: Καρκίνος του μαστού, δωρεά οργάνων και κάπνισμα

Ο καλύτερος τρόπος να ενημερωνόμαστε για θέματα υγείας και ευεξίας, το «Υγεία πάνω απ’ όλα», βρίσκεται κάθε Σαββατοκύριακο στον αέρα του ΑΝΤ1!

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 11η χρονιά, παρουσιάζει τα σημαντικότερα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωματική και την ψυχική μας υγεία μέσα από εμπεριστατωμένες ιατρικές και επιστημονικές συμβουλές και τη δημοσιοποίηση νέων ελληνικών και διεθνών ερευνών για τη διατροφή, τις σωματικές παθήσεις και τις ψυχικές διαταραχές.

Σαββατο 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ στις 10:00

Μύθοι και αλήθειες για την προστασία και αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.

Το υπερσύγχρονο κέντρο μαστού στο αντικαρκινικό νοσοκομείο ΜΕΤΑΞΑ.

Διαχείριση αίματος του ίδιου του ασθενούς. Η νέα επιστημονική οδηγία για την αντιμετώπιση της αναιμίας και της απώλειας αίματος.

ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Ένα βιβλίο με ήρωες νεφροπαθείς προσφέρει στον αγώνα για τη δωρεά οργάνων.

Μούδιασμα στο μικρό δάχτυλο του χεριού από κακή στάση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ στις 10:00

Μια εκπομπή αφιερωμένη στην προσπάθειά μας να κόψουμε το τσιγάρο:

Πώς κατάφερε να σταματήσει το κάπνισμα ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους;

Γιατί όταν κόβουμε το τσιγάρο παίρνουμε κιλά; Υπάρχει τρόπος να μην παχύνουμε;

ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Φυσικοθεραπεία για μυϊκά και νευρολογικά προβλήματα στον σκύλο μας.

Συντελεστές:

Παρουσίαση – Αρχισυνταξία: Φωτεινή Γεωργίου

Σκηνοθεσία: Γιώργος Ζερβός

Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control: Φαίη Χρυσοχόου

Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

