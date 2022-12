Life

Κιμ Καρντάσιαν - Κάνιε Γουέστ: Το διαζύγιο, ο συμβιβασμός και η επιμέλεια των παιδιών

Το πρώην ζευγάρι φαίνεται πως έχει καταλήξει σε συμβιβασμό για το διαζύγιο. Τι περιλαμβάνουν οι όροι.

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ κατέληξαν σε συμβιβασμό για το διαζύγιό τους, γεγονός που αποτρέπει τη δίκη που είχε οριστεί για τις 14 Δεκεμβρίου. Σύμφωνα με το AP, το πρώην ζευγάρι και οι δικηγόροι τους κατέθεσαν έγγραφα με τους όρους που έχουν συμφωνήσει στο ανώτερο δικαστήριο του Λος Άντζελες ζητώντας την επικύρωση του δικαστή.

Μεταξύ των όρων είναι η κοινή επιμέλεια των τεσσάρων παιδιών τους -ηλικίας από 3 έως 9 ετών- ενώ ο Κάνιε Γουέστ θα καταβάλλει διατροφή ύψους 200.000 δολαρίων τον μήνα στην Κιμ Καρντάσιαν για τα παιδιά. Θα μοιράζονται εξίσου τα έξοδά τους για την ασφάλεια, την ιατρική περίθαλψη, και το ιδιωτικό σχολείο τους.

To πρώην ζευγάρι χώρισε επίσημα μετά από οκτώ χρόνια τον Μάρτιο αλλά δεν είχαν βρει λύση σε θέματα περιουσιακά και επιμέλειας. Είχαν συνάψει προγαμιαίο συμβόλαιο και σε μεγάλο βαθμό οι περιουσίες τους ήταν διαχωρισμένες.

Ήταν ο τρίτος γάμος για την Κιμ Καρντάσιαν και ο πρώτος για τον ράπερ Κάνιε Γουέστ.

