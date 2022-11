Αθλητικά

Marca: Ο Ρονάλντο έτοιμος να αποδεχθεί την μυθική πρόταση της Αλ Νασρ

Ποιες είναι οι ετήσιες αποδοχές που προσφέρει η Αλ Νασρ στον Πορτογάλο σούπερ σταρ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ψάχνει για ομάδα, μετά την επίσημη ανακοίνωση της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Πορτογάλο σούπερ σταρ. Σύμφωνα με την ισπανική αθλητική εφημερίδα «Marca» ο 37χρονος άσος σκέφτεται ν' αποδεχθεί τη μυθική πρόταση της Αλ Νασρ και τον Ιανουάριο να συνεχίσει την καριέρα του στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Η Νιούκαστλ φαίνεται πως δεν ενδιαφέρεται και η Αλ Νασρ είναι έτοιμη να κάνει τη μεγάλη μεταγραφή, καθώς τού προσφέρει ετήσιες αποδοχές κοντά στα 200 εκατ. δολάρια για συμβόλαιο συνεργασίας δυόμισι ετών! Να σημειωθεί πως στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε εβδομαδιαίες αποδοχές πάνω από 500 χιλιάδες λίρες.

Συγκεκριμένα, η πρόταση περιλαμβάνει τόσο πάγιες αποδοχές, όσο και χορηγικές συμφωνίες, με την ετήσια αποζημίωση του Κριστιάνο Ρονάλντο να φτάνει τα 200 εκατ. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι ο CR7 έχει μπροστά του ένα συμβόλαιο με συνολικές απολαβές, συμβόλαιο και χορηγικές συμφωνίες, κοντά στα 500 εκατ. για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα!

Να σημειωθεί πως ο Ρονάλντο, σύμφωνα με δημοσιεύματα, τον περασμένο Ιούλιο απέρριψε πρόταση 245 εκατ. δολαρίων από την Αλ Χιλάλ, προκειμένου να συνεχίσει για τα επόμενα δύο χρόνια την καριέρα του στην Σαουδική Αραβία και τώρα η «αντίζηλος» της, Αλ Νασρ, ανεβάζει την προσφορά για ν' αποκτήσει τα δικαιώματα του διάσημου ποδοσφαιρικού αστέρα.

