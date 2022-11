Τεχνολογία - Επιστήμη

Πολιτικός γάμος: έκδοση άδειας με ένα “κλικ”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέσω του gov.gr εκδίδεται πλέον η άδεια πολιτικού γάμου από τους δήμους. Βήμα βήμα η διαδικασία.



Μέσω του gov.gr εκδίδεται πλέον η άδεια πολιτικού γάμου από τους δήμους της χώρας. Σύμφωνα με την Κοινή Απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη και του Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Θοδωρή Λιβάνιου και σε συνεργασία με τον Υπουργό Εσωτερικών Μάκη Βορίδη και τον Αναπληρωτή Υπουργό Στέλιο Πέτσα, οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να αιτούνται ψηφιακά από τον δήμο τους την έκδοση της άδειας πολιτικού γάμου και να την παραλαμβάνουν στην προσωπική τους θυρίδα (my.gov.gr).

Η υπηρεσία είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr, στην ενότητα «Οικογένεια» και την υποενότητα «Γάμος / συμβίωση». Μέσα από μια ιδιαίτερα απλή διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ολοκληρώσουν όλα τα διαδικαστικά που απαιτούνται για την τέλεση πολιτικού γάμου γρήγορα, εύκολα και χωρίς περιττή γραφειοκρατία. Συγκεκριμένα:

Οποιοσδήποτε από τους δύο μελλοντικούς συζύγους εισέρχεται στην πλατφόρμα χρησιμοποιώντας κωδικούς Taxisnet ή web banking Συμπληρώνει τα στοιχεία του, τα στοιχεία του/της μελλοντικού/ης συζύγου και επισυνάπτει τη σελίδα της εφημερίδας που δημοσιεύτηκε η γνωστοποίηση του γάμου, καθώς και ένα αποδεικτικό της μόνιμης κατοικίας Εκδίδει και πληρώνει το σχετικό ηλεκτρονικό παράβολο και Υποβάλλει την αίτηση

Η άδεια πολιτικού γάμου εκδίδεται ύστερα από επτά ημερολογιακές ημέρες, ώστε να υπάρχει το απαραίτητο χρονικό διάστημα για την υποβολή καταγγελιών. Μετά την έκδοσή της, η άδεια πολιτικού γάμου αποστέλλεται στη θυρίδα του πολίτη (my.gov.gr), ο οποίος ενημερώνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και γραπτού μηνύματος (SMS).

Η έκδοση άδειας πολιτικού γάμου μέσω του gov.gr έρχεται να προστεθεί στις κοινές δράσεις που σχεδιάζουν και υλοποιούν εδώ και τρία και πλέον χρόνια τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Εσωτερικών για την ψηφιοποίηση υπηρεσιών των δήμων, με την υποστήριξη της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη της υπηρεσίας έγινε από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET) με την υποστήριξη εφαρμογών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Διευκρινίζεται ότι η ψηφιακή υπηρεσία έκδοσης άδειας πολιτικού γάμου παρέχεται μέσω των θυρίδων των δήμων στο gov.gr. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ήδη δημιουργήσει θυρίδες για το σύνολο των 332 δήμων της χώρας. Η ενεργοποίηση της θυρίδας γίνεται ύστερα από αίτημα κάθε δήμου. Μέχρι στιγμής 159 δήμοι της χώρας έχουν ενεργοποιήσει τη θυρίδα τους. Οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τους δήμους που έχουν ενταχθεί στο gov.gr στον παρακάτω σύνδεσμο: https://aitiseis-dhmoi.services.gov.gr/dhmoi/.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Ariel”: Προβλήματα και μηνύματα από το 112 (εικόνες)

ΕΠΑΛ: Ραπ τραγούδι από μαθητές για τα ανθρώπινα δικαιώματα (βίντεο)

“Κιβωτός του Κόσμου”: Συγκλονίζουν η μητέρα και ο αδελφός του 8χρονου (βίντεο)