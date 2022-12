Υγεία - Περιβάλλον

Νέες μέθοδοι αρθροπλαστικής γόνατος και ώμου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για την βελτίωση της αντιμετώπισης των εν λόγω προβλημάτων και τον σχεδιασμό της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί βάσει των χαρακτηριστικών κάθε περίπτωσης ξεχωριστά.

Σημαντικές είναι οι εξελίξεις στην αρθροπλαστική καθώς οι νέες χειρουργικές τεχνικές επιτρέπουν τον ακριβέστερο σχεδιασμό των επεμβάσεων, προφέροντας μεγάλη ασφάλεια στους ασθενείς.

Μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική γόνατος

Είναι μια ελάχιστα επεμβατική τεχνική που μειώνει τη νοσηρότητα, τις επιπλοκές και τη διάρκεια της νοσηλείας, ιδανική για όσους πάσχουν από οστεοαρθρίτιδα σε ένα τμήμα του γονάτου. Δεν απευθύνεται σε όλους τους ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα, οπότε η απόφαση για την επιλογή του είδους της επέμβασης γίνεται κατόπιν συζήτησης με τον χειρουργό.

«Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν διαταράσσει την εμβιομηχανική του γονάτου. Η διατήρηση των έσω και έξω πλάγιων, του πρόσθιου και οπίσθιου χιαστού συνδέσμου και του έξω μηνίσκου, όπως επίσης και η διατήρηση του μη φθαρμένου τμήματος του γονάτου, η εξαιρετική σταθερότητα και κινητικότητα της άρθρωσης μετά την επέμβαση, οδηγούν σε ταχύτερη ανάρρωση και προσφέρουν μετέπειτα εξαιρετική ποιότητα ζωής.

Ελαχιστοποιεί επίσης τον μετεγχειρητικό πόνο, χαρίζει καλύτερη σταθερότητα, ενώ οι ασθενείς που υποβάλλονται σε αυτή μπορούν να ανέβουν σκαλοπάτια ευκολότερα από όσους υποβάλλονται σε ολική αρθροπλαστική γόνατος», επισημαίνει ο κ. Βασίλειος Βερναρδάκης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός, Διευθυντής Γ΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής - Κλινική Χειρουργικής Ελάχιστης Επεμβατικότητας (ΜΙS) στο Metropolitan General.

Η μονοδιαμερισματική αρθροπλαστική μπορεί να γίνει είτε με ρομποτική είτε με custom made τεχνική, που σημαίνει ότι γίνεται προεγχειρητικός σχεδιασμός με αξονική τομογραφία και κατασκευάζονται εξατομικευμένοι οδηγοί για οστεοτομίες ακριβείας.

«Η αρθροπλαστική Oxford Uni knee έχει εξελιχθεί τα τελευταία 40 χρόνια και γι' αυτό παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον για αυτήν, ιδίως μετά την εισαγωγή χειρουργικών τεχνικών που ελαχιστοποιούν το χειρουργικό τραύμα. Σήμερα, θεωρείται από τις πλέον κατάλληλες επεμβάσεις διαχείρισης της συμπτωματικής οστεοαρθρίτιδας του έσω διαμερίσματος. Η μέθοδος ανταγωνίζεται την έκβαση των ολικών αντικαταστάσεων γόνατος, με τα εξαιρετικά μακροπρόθεσμα κλινικά αποτελέσματά της να υποστηρίζονται από πολυκεντρικές κλινικές μελέτες», εξηγεί ο ιατρός.

Μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε ολική αρθροπλαστική ενώ οι αναθεωρήσεις ολικής αρθροπλαστικής γόνατος είναι μια πολύπλοκη υπόθεση. Στατιστικά, πάνω από το 95% των μονοδιαμερισματικών αρθροπλαστικών γόνατος είναι λειτουργικές ακόμα και 10 χρόνια μετά την επέμβαση και πάνω από το 98% των ασθενών είναι ικανοποιημένοι από τα αποτελέσματα που προσφέρει.

Ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου: Πρόκειται για μία σχετικά νέα μέθοδο, διεθνώς διαδεδομένη, ολικής αντικατάστασης της άρθρωσης του ώμου, η οποία διαφέρει από την κλασική αρθροπλαστική ως προς το σχεδιασμό, έχει «ανάποδο» σχήμα, γι’ αυτό και ονομάζεται ανάστροφη αρθροπλαστική.

Απευθύνεται σε ασθενείς με συσσωρευμένα προβλήματα στον ώμο, τα οποία είτε δεν αντιμετωπίστηκαν την κατάλληλη χρονική στιγμή είτε αντιμετωπίστηκαν ανεπαρκώς. Πρόκειται λοιπόν για ώμους αρκετά επώδυνους και δύσκαμπτους, συμπτώματα τα οποία πολλές φορές επιδεινώνονται σε ακραίο βαθμό καθιστώντας δύσκολη την καθημερινότητα και επηρεάζοντας σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα ζωής.

Με τη μέθοδο αυτή, επιτυγχάνεται καλύτερη και ανώδυνη κίνηση σε περιπτώσεις στις οποίες δεν θα λειτουργούσε καμία άλλη κλασική χειρουργική τεχνική.

Η εφαρμογή της μεθόδου ενδείκνυται σε:

Βαριά αρθρίτιδα με ανεπάρκεια ή ρήξη των τενόντων του ώμου

Σύνθετα κατάγματα, τα οποία δεν αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο

Αντικατάσταση - αναθεώρηση αρθροπλαστικής ώμου μετά από επιπλοκές ή αποτυχία

Ηλικιωμένους ασθενείς με εκτεταμένες ρήξεις τενοντίου πετάλου με περιορισμένη και επώδυνη κίνηση του ώμου.

«Πρόκειται για μία μέθοδο με αρκετές τεχνικές λεπτομέρειες, η οποία όταν εκτελεστεί σωστά στον κατάλληλο ασθενή έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η νοσηλεία διαρκεί μία με δύο ημέρες, κατά τη διάρκεια της οποίας ελέγχεται ο μετεγχειρητικός πόνος και σχεδιάζεται εξατομικευμένο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας. Τις πρώτες 2-3 εβδομάδες ο ασθενής αναπαύει το χέρι του σε ένα φάκελο ανάρτησης, τον οποίο αφαιρεί για την προσωπική του υγιεινή καθώς και για τη φυσικοθεραπεία.





Στη συνέχεια, ο φάκελος αφαιρείται οριστικά και ακολουθεί ένα πιο εντατικό πρόγραμμα φυσικοθεραπείας για περίπου 6 εβδομάδες. Πολύ σύντομα μετά το χειρουργείο ο ασθενής απολαμβάνει έναν ανώδυνο και λειτουργικό ώμο», καταλήγει ο κ. Βερναρδάκης.





Η μέθοδος της ανάστροφης αρθροπλαστικής διενεργείται σε συνεργασία με τον εξειδικευμένο Ορθοπαιδικό Χειρουργό - Χειρουργό Ώμου, κ. Γεώργιο Φλεβαράκη , συνεργάτη της Γ΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Metropolitan General .

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέα καταγγελία από ανήλικο για ασέλγεια από ηγετικό στέλεχος

Μουντιάλ 2022 - Πέμπτη: οι μεταδόσεις σε ΑΝΤ1, ANT1+ και Antenna.gr

Κακοκαιρία “Ariel”: Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για 7 περιοχές - Έπεσαν βράχοι στην Εθνική Οδό