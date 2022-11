Έκρηξη στην ουκρανική Πρεσβεία στην Μαδρίτη

Τραυματίστηκε υπάλληλος από παγιδευμένη επιστολή. Αποκλείστηκε η περιοχή

Η ισπανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι υπάλληλος της ουκρανικής πρεσβείας στη Μαδρίτη τραυματίστηκε σήμερα σε έκρηξη που σημειώθηκε ενώ χειριζόταν επιστολή.

Ο υπάλληλος υπέστη ελαφριά τραύματα και μετέβη στο νοσοκομείο με δική του ευθύνη, προσέθεσε η αστυνομία.

Οι αρχές ερευνούν το περιστατικό, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

An explosion occurred at the Ukrainian Embassy in Madrid, one employee was injured, Spanish media write



According to preliminary information, one of the employees of the diplomatic department opened an envelope, which contained a small explosive device.



She is hospitalized. pic.twitter.com/0lSF1Agy84