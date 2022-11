Life

Φιλιππίδης: κατέρρευσε στο δικαστήριο - “δε με θέλουν ούτε ζωντανό” (βίντεο)

Τι δήλωσε ο δικηγόρος του ηθοποιού, για την στιγμή της κατάρρευσης του Πέτρου Φιλιππίδη.

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος μίλησε ζωντανά στην εκπομπή το "Πρωινό" την Τετάρτη και μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στη δίκη του Πέτρου Φιλιππίδη.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του ηθοποιού αναφέρθηκε μάλιστα για πρώτη φορά στη στιγμή, που, όπως είπε, ο Πέτρος Φιλιππίδης κατέρρευσε στο δικαστήριο. Ο κ. Δημητρακόπουλος δήλωσε χαρακτηριστικά πως ο ηθοποιός του είπε πως ίσως θα ήταν καλύτερα να σκοντάψει και να πέσει από το μπαλκόνι.

«Στη διακοπή της δίκης, όταν μείναμε μέσα στην αίθουσα μόνο ο Πέτρος Φιλιππίδης, η Κική Μπακιρτζίδου, η Εύα Μπόμπολη, η Αθηνά Πολίτου, οι δυο συνεργάτιδές μου, ο Πέτρος Φιλιππίδης κατέρρευσε. Πρώτη φορά στη ζωή μας μετά από τόσους μήνες ποινική διαδικασία, είδαμε έναν Πέτρο Φιλιππίδη που δεν μπορούσε να αναπνεύσει, που είχε ταχυπαλμία και για πρώτη φορά το λέω και συγκλονίζομαι που το λέω, μας είπε: "Αισθάνομαι ότι το καλύτερο που έχω να κάνω είναι να πάω στο σπίτι μου και να σκοντάψω και να πέσω από το μπαλκόνι. Δεν με θέλουν ούτε ζωντανό".

Ήταν η πρώτη φορά που είδαμε μετά από τόσους μήνες τον Φιλιππίδη να μην μπορεί να αναπνεύσει από την κατάσταση που είχε έρθει και προσπαθήσαμε όλοι να τον συνεφέρουμε. Αυτό είναι μια στιγμή που ευτυχώς δεν το είδε ούτε το παιδί του ούτε η γυναίκα του. Το βιώσαμε όμως εμείς οι δικηγόροι. Πρώτη φορά. Τέτοια απογοήτευση, τέτοια συντριβή δεν είχε συμβεί, που έχουν περάσει τόσοι μήνες. Ο Πέτρος Φιλιππίδης είναι αθώος, δεν το πιστεύει απλά», είπε, μεταξύ άλλων, ο συνήγορος υπεράσπισης του Πέτρου Φιλιππίδη.

