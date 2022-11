Αθλητικά

Ο Πελέ εκτάκτως στο νοσοκομείο

Ξανά στο νοσοκομείο, αλλά όχι προγραμματισμένα εισήχθη η μεγάλη μορφή του ποδοσφαίρου.

Ο Πελέ, ο οποίος στις 23 Οκτωβρίου έγινε 82 ετών και έχει υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο, εισήχθη σήμερα στο νοσοκομείο «Άλμπερτ Αϊνστάιν», στη νότια ζώνη του Σάο Πάολο. Σύμφωνα με νέα που ανέφερε πρώτα το ESPN και επιβεβαιώθηκαν από την O’ Globo, αυτή τη φορά, ωστόσο, η νοσηλεία του δεν ήταν προγραμματισμένη.

Ο Πελέ έφτασε στο νοσοκομείο μαζί με τη σύζυγό του Μαρτσία Αοκί, και έναν νοσοκόμο που τον φροντίζει στο σπίτι, αφού παρουσίασε πρήξιμο στο σώμα του. Ο Πελέ υποβάλλεται σε σειρά εξετάσεων, προκειμένου να υπάρξει μια εις βάθος εκτίμηση της κατάστασής του.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό O’ Globo, κατά την άφιξή του στο «Άλμπερτ Αϊνστάιν», το ιατρικό επιτελείο που φροντίζει τον παίκτη επιβεβαίωσε την ύπαρξη οιδήματος και επίσης εντόπισε μια «μη αντιρροπούμενη καρδιακή ανεπάρκεια», όπου παρατηρείται δυσκολία στην αναπνοή.

Όταν εισήχθη στο νοσοκομείο, ο Πελέ ήταν πολύ ανήσυχος και διαγνώστηκε με ψυχική σύγχυση. Στις εξετάσεις θα αξιολογηθεί και η πιθανότητα εμφάνισης ηπατικής εγκεφαλοπάθειας.

