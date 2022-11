Κοινωνία

Κακοκαιρία “Ariel”: Κλειστά σχολεία την Πέμπτη

Σε ποιες περιοχές της χώρας αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων, λόγω των καιρικών φαινομένων.

Κλειστά θα είναι τα σχολεία του Δήμου Σκοπέλου την Πέμπτη 1ηΔεκεμβρίου. Με απόφαση του Δημάρχου, τα σχολεία όλων των βαθμίδων δεν θα λειτουργήσουν την Πέμπτη, λόγω των καιρικών φαινομένων, που προκαλεί η κακοκαιρία “Ariel”

Η απόφαση ελήφθη λόγω των καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή, όπου επικρατεί έντονη βροχόπτωση, θυελλώδεις άνεμοι και χαμηλές θερμοκρασίες. Λόγω του ότι τα φαινόμενα θα διαρκέσουν μέχρι και τις βραδινές ώρες της Πέμπτης, αποφασίστηκε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών.

Ο Βόλος ήταν μεταξύ των περιοχών που έλαβαν μήνυμα από το 112 το απόγευμα της Τετάρτης.

