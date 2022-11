Πολιτική

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: Το β' μέρος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Τετάρτης

Το "καλάθι του νοικοκυριού" και το "κόστος" των παρακολουθήσεων στο β' μέρος της δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Απόψε, Τετάρτη 30 Νοεμβρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 19:00 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, θα παρουσιαστεί το Β’ μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Πώς αξιολογούν τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης οι ερωτηθέντες και τι λένε για το «καλάθι του νοικοκυριού»;

Τι πιστεύει ο κόσμος για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις;

Ποιο είναι το μεγαλύτερο πιθανό κόστος για την κυβέρνηση;

Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

