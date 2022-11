Πολιτική

Ειδικό δικαστήριο – Καλογρίτσας: Η αλήθεια με αποδείξεις για τις τηλεοπτικές άδειες

Ο Οικονομολόγος Κυριάκος Τόμπρας κατέθεσε πρώτος στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των τηλεοπτικών αδειών.

Της Λίας Κοντοπούλου

Με την κατάθεση του οικονομολόγου Κυριάκου Τόμπρα ξεκίνησε η αποδεικτική διαδικασία στο Eιδικό Δικαστήριο για την υπόθεση του διαγωνισμού των τηλεοπτικών αδειών του 2016 με κατηγορούμενους τον πρώην Υπουργό Επικρατείας Νίκο Παππά και τον επιχειρηματία Χρήστο Καλογρίτσα.

Παρών στη δικαστική αίθουσα είναι ο Χρήστος Καλογρίτσας, ο οποίος μέσω του συνηγόρου του, Ανδρέα Λοβέρδου, δήλωσε ότι μέχρι τώρα είχε επιλέξει συνειδητά να σιωπήσει για την υπόθεση, παρότι οι υπεύθυνοι τον έχουν καταστρέψει οικονομικά και τον έχουν διασύρει με ανυπόστατες συκοφαντίες. Τώρα όμως στο δικαστήριο θα πει την αλήθεια και θα αποδείξει με στοιχεία τι συνέβη με τον διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών.

Στη συνέχεια κατέθεσε ο οικονομολόγος Κυριάκος Τόμπρας ο οποίος -όπως είπε- είχε μεσολαβήσει στη συμφωνία της εταιρείας συμφερόντων Καλογρίτσα με την κατασκευαστική CCC της οικογένειας Χουρί για την εξασφάλιση της εγγυητικής επιστολής. Είπε ότι έχει δει με τα μάτια του να εκβιάζεται ο Χρήστος Καλογρίτσας και πως ο επιχειρηματίας είναι το θύμα σε αυτήν την υπόθεση και πως Παππάς και Χούρι είχαν μεταξύ τους μια αφανή εταιρεία διά του Καλογρίτσα.

Ο Νίκος Παππάς, όπως έχει δηλώσει δεν θα δώσει το παρών στη δίκη. Οι συνήγοροί του δήλωσαν ότι «αρνείται την κατηγορία και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας θα αποδειχθεί η αλήθεια».





