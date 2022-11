Πολιτική

Δημοσκόπηση ΑΝΤ1: το "Καλάθι του Νοικοκυριού", οι κίνδυνοι για την κυβέρνηση και οι παρακολουθήσεις (βίντεο)

Τι δείχνουν τα στοιχεία από τη μεγάλη δημοσκόπηση της ΜARC για τον ΑΝΤ1.

Την Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου, στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΑΝΤ1 στις 19:00 με τον Νίκο Χατζηνικολάου, παρουσιάστηκε το Α’ μέρος της μεγάλης μηνιαίας δημοσκόπησης της MARC για τον ΑΝΤ1.

Οι ερωτηθέντες, κλήθηκαν να αξιολογήσουν, τα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης αλλά και το «καλάθι του νοικοκυριού», ενώ ακόμη μίλησαν για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις και το πιο είν αι το μεγαλύτερο πιθανό κόστος για την κυβερνηση.



Στο στούντιο μαζί με τον Νίκο Χατζηνικολάου για την ανάλυση των στοιχείων, βρέθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της MARC, Θωμάς Γεράκης.

Πώς κρίνετε τα μέτρα στήριξης της Κυβέρνησης κατά της Ακρίβειας,

Πόσοι αγόρασαν από το "Καλάθι του Νοικοκυριού" και η αξιολόγηση για τα μέτρα στήριξης από την Κυβέρνηση, είναι από τα πρώτα ερωτήματα που καλούνται να απαντήσουν οι πολίτες στη δημοσκόπηση.

Όσον αφορά την αφιολόγηση των μέτρων μόνο το 19% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ήταν σημαντική βοήθεια δεδομένων των συνθηκών και το 36,8 % να δηλώνει ότι έχει αγοράσει από το "Καλάθι του Νοικοκυριού".

Σε αρνητική κατεύθυνση, πιστεύει ότι κινείται το "Καλάθι του Νοικοκυριού" σύμφωνα με το 44,1% των ερωτηθέντων, ενώ το 38,3% πιστεύει ότι το "Καλάθι του Νοικοκυριού" βοηθά, ή μάλλον βοηθά στη συγκράτηση των τιμών.

Ένα άλλο ζήτημα που πραγματεύεται η δημοσκόπηση είναι οι τηλεφωνικές παρακολουθήσεις, με το 49,5% να το υπολογίζει ως πολύ σοβαρή υπόθεση. Ακόμη, σύμφωνα με το 68,8% το μεγαλύτερο πιθανό κόστος για την κυβέρνηση είναι η αύξηση της ακρίβειας και η αισχροκέρδεια.

