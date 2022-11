Υγεία - Περιβάλλον

Μητσοτάκης για δωρεά οργάνων Έμμας: Μεγαλείο ψυχής και πηγή ελπίδας οι γονείς της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για τη δωρεά οργάνων της άτυχης φοιτήτριας που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στη Θεσσαλονίκη.

Μέσω ανάρτησή του στα social media ο Πρωθυπουργός εξήρε την κίνηση των γονέων της άτυχης φοιτήτριας, Εμμανούελας, να δωρίσουν τα όργανά της, μετά τον άδικο θάνατό της.

Ο Πρωθυπουργός έκανε λόγο για «μεγαλείο ψυχής» και «ελπίδα ζωής», ευχαριστώντας τους γονείς της κοπέλας.

«Η δύναμη και το μεγαλείο ψυχής κάποιων οικογενειών μετατρέπονται σε συνέχεια ζωής και υγείας για συνανθρώπους μας που υποφέρουν. Αλλά και πηγή ελπίδας για όλους μας. Στα πρόσωπα των γονέων της άτυχης Εμμανουέλας ας τιμήσουμε, λοιπόν, εκείνους τους συγγενείς που, παρά την οδύνη τους, με γενναιότητα αποφασίζουν να δωρίσουν τα όργανα αγαπημένων προσώπων που χάθηκαν. Είτε απ’ τη Θεσσαλονίκη είτε από οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας, η λάμψη της αλληλεγγύης τους ταξιδεύει παντού. Τους ευχαριστούμε για το παράδειγμά τους», αναφέρει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η καρδιά της 21χρονης Έμμας δωρίστηκε σε 40χρονη μητέρα με κυστική ίνωση, η οποία και την ευχαρίστησε δημόσια, ενώ ασθενής από τη Θεσσαλονίκη δέχθηκε το ήπαρ της.

Ειδήσεις σήμερα:

Χριστούγεννα στο Προεδρικό: ΠτΔ και παιδιά από το Χατζηκυριάκειο στόλισαν δέντρο (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Απανθρακώθηκε από φωτιά σε διαμέρισμα

“Κιβωτός του Κόσμου”: Συγκλονίζουν η μητέρα και ο αδελφός του 8χρονου (βίντεο)