Άγιοι Ισίδωροι Λυκαβηττός: Διορία της Ιεράς Συνόδου στον παπά – Δημήτρη να φύγει

Η διορία της Ιεράς Συνόδου στον παπά – Δημήτρη να εγκαταλείψει τους Αγίους Ισιδώρους έδωσε η Ιερά Σύνοδος.

Διορία έδωσε η Ιερά Σύνοδος στον παπά Δημήτρη Λουπασάκη να εγκαταλείψει τους Αγίους Ισιδώρους Λυκαβηττού και να επιστρέψει στην ενορία του, στον ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στου Ζωγράφου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο παπά Δημήτρης έχει ήδη στα χέρια του το σχετικό έγγραφο και πηγές από το περιβάλλον του λένε ότι προτίθεται να σεβαστεί την απόφαση του αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου.

Προβληματισμός ωστόσο επικρατεί στην Αρχιεπισκοπή για το πώς θα αντιδράσουν οι πιστοί στην απομάκρυνση του παπά Δημήτρη από τον Λυκαβηττό, όπου οι πιστοί σχημάτιζαν ουρές για τα κηρύγματά του.

