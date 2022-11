Fleetwood Mac: Πέθανε η Κριστίν ΜακΒι

Life

Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου της Κριστίν ΜακΒι.

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο, μετά την είδηση θανάτου της Κριστίν ΜακΒι σε ηλικία 79 ετών.

Η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός του συγκροτήματος Fleetwood Mac, πέθανε ενώ βρισκόταν στο νοσοκομείο έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της. Και την θλιβερή είδηση ανακοίνψσε η οικογένειά της.

Η ΜακΒι, είχε γράψει ορισμένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια των Fleetwood Mac, όπως το Little Lies, Everywhere, Don't Stop, Say You Love Me, και Songbird.

Η ΜακΒι το 1998 αποχώρησε μετά από 28 χρόνια, από τους Fleetwood Mac αλλά επέστρεψε ξανά το 2014.

«Επιθυμία μας είναι να έχουν όλοι στις καρδιές τους την Κριστίν και να θυμούνται τη ζωή ενός υπέροχου ανθρώπου και μιας αξιοσέβαστης μουσικού που αγαπήθηκε παγκοσμίως», αναφέρει η ανάρτηση της οικογένειά της.

