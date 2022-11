Αθλητικά

FIBA Champions League: Το Περιστέρι ηττήθηκε από την Ρίτα Βίλνιους

Αν και ξεκίνησε καλά, το Περιστέρι μέσα σε ένα πεντάλεπτο γνώρισε την ήττα.

Ένα... καταστροφικό πεντάλεπτο στην τρίτη περίοδο, όπου όλα λειτούργησαν λάθος σε άμυνα κι επίθεση, αποδείχθηκε καταδικαστικό για το Περιστέρι απέναντι στη Ρίτας Βίλνιους. Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ηττήθηκε με 82-71 από τη λιθουανική ομάδα στο «Ανδρέας Παπανδρέου» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του 8ου ομίλου του FIBA Champions League και είδε το ρεκόρ της να υποχωρεί στο 2-2. Στο 2-2 πλέον και η Ρίτας που μετράει δύο νίκες επί του Περιστερίου και το «έριξε» στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Τα δεκάλεπτα: 14-28, 38-44, 53-70, 71-82

Το Περιστέρι ξεκίνησε πολύ άσχημα στην πρώτη περίοδο, με πολύ χαμηλά ποσοστά ευστοχίας, αβίαστα λάθη και χαλαρότητα στην άμυνά του, με αποτέλεσμα οι Λιθουανοί να οικοδομήσουν στο 6’ διψήφια διαφορά (7-17). Κατάσταση που όχι μόνο δεν βελτιώθηκε, αλλά έγινε ακόμη χειρότερη ως το φινάλε του δεκαλέπτου, με τη Ρίτας να κλείνει την περίοδο με νταμπλ-σκορ (14-28) και να δείχνει πως ήλεγχε απόλυτα το παιχνίδι.

Στη δεύτερη περίοδο οι γηπεδούχοι βελτίωσαν αρκετά την εικόνα τους σε επίθεση κι άμυνα και με πρωταγωνιστές τους Φρανσίσκο και Ραντάνοφ, άρχισαν να ροκανίζουν τη διαφορά, κλείνοντας το ημίχρονο στο -6 (38-44). Στη τρίτη περίοδο το Περιστέρι ξεκίνησε πιο δυνατά, μειώνοντας στο καλάθι (42-44 και 45-47), όμως οι Λιθουανοί κατάφεραν να αντιδράσουν ξανά κι εκμεταλλευόμενοι τα λάθη και την αστοχία των «κυανοκίτρινων» (στοιχεία που έκαναν έξαλλο τον Βασίλη Σπανούλη στα τάιμ-άουτ), έχτισαν ένα σερί 15-2 κι ολοκλήρωσαν το δεκάλεπτο στο +17 (53-70), οδηγώντας το παιχνίδι σε μη ανατρέψιμη διαφορά...

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι Περιστεριώτες προσπάθησαν να «μαζέψουν» κάπως το σκορ, βρήκαν λίγο καλύτερα σουτ, όμως δεν υπήρχε χρόνος για να ανατρέψουν τα δεδομένα του ματς, απ’ την στιγμή που συνέχισαν να είναι πολύ άστοχοι έξω από τα 6.75μ. (7/31).

Διαιτητές: Ζουράποβιτς, Γκλίσιτς, Γέφτοβιτς

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Βασίλης Σπανούλης): Ντένμον 11 (1), Φρανσίσκο 19 (2), Τζούιστον 4, Κασελάκης 7 (1), Ραντάνοφ 15 (2), Δ. Αγραβάνης 7 (1), Μπιλάν 6, Φύτρος, Μωραΐτης, Πουλιανίτης, Σταυρακόπουλος, Ζούγκρης 2.

ΡΙΤΑΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ (Γκιέντριους Ζιμπένας): Φόστερ 12 (1), Φρίντρικσον 12 (1), Μασιούλις 3 (1), Ραντζεβίτσιους 6, Γουίλιαμς 13, Εκόντας 9, Κάιρους 4, Λεκούνας, Νορμάντας 5 (1), Σιμόνις, Ουλέκας 8 (1), Βαράντι 10 (2).

