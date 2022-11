Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Ο Μπεν Γουάιτ έφυγε για Αγγλία

Χωρίς τον Μπεν Γουάιτ θα συνεχίσει στο Μουντιάλ του Κατάρ η Εθνική Αγγλίας.

Ο αμυντικός Μπεν Γουάιτ αποχώρησε από το καμπ της Εθνικής Αγγλίας στο Κατάρ κι επιστρέφει στην πατρίδα του για προσωπικούς λόγους, όπως ανέφερε η αγγλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία την Τετάρτη (30/11), συμπληρώνοντας πως δεν αναμένεται να επιστρέψει στο τουρνουά.

Ο Γουάιτ, ο οποίος σταθεροποιήθηκε ως δεξιός μπακ την εφετινή σεζόν στην Άρσεναλ, αν και είναι κεντρικός αμυντικός, ήταν μία απ’ τις «εκπλήξεις» του Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ στην ανακοίνωση της τελικής 26άδας των «τριών λιονταριών» για το Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

Απουσίασε από τις δύο τελευταίες προπονήσεις της αγγλικής ομάδας, με την FA να τονίζει πως ήταν άρρωστος.

