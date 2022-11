Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Η Πολωνία “υποτάχθηκε” στην Αργεντινή

Χωρίς να αφήσει περιθώρια στην Πολωνία, η Αργεντινή "βρήκε" τον εαυτό της και πήρε τη νίκη και την πρόκριση.

Με μία άκρως πειστική εμφάνιση, η Αργεντινή επικράτησε 2-0 της Πολωνίας στο στάδιο «974» της Ντόχα, πέρασε πρώτη και καλύτερη στους «16» του Μουντιάλ από τον 3ο όμιλο (2 νίκες, μία ήττα) και στην φάση των νοκ άουτ αγώνων θα παίξει με την Αυστραλία (Σάββατο, 3/12 στις 21:00).

Η Πολωνία στάθηκε τυχερή, καθώς στην ισοβαθμία με το Μεξικό (από 4β.) είχε καλύτερη διαφορά τερμάτων (2-2 η Πολωνία, 2-3 το Μεξικό) κι έτσι το 2-1 της ομάδας του Χεράρδο επί της Σαουδικής Αραβίας ήταν απλά μία νίκη... γοήτρου. Η ομάδα του Μιχνιέβιτς προκρίθηκε ως δεύτερη από το γκρουπ και την Κυριακή (4/12, 17:00) θα βρεθεί αντιμέτωπη με την Γαλλία με το νικητή να προκρίνεται στους προημιτελικούς.

Ο Λιονέλ Μέσι μπορεί να μη σκόραρε απόψε, καθώς νικήθηκε από την Στσέζνι στο πέναλτι που εκτέλεσε στο 39΄, ωστόσο, με τη συμμετοχή του έφτασε τα 21 ματς σε τελική φάση Μουντιάλ, αφήνοντας πίσω του τον αείμνηστο, Ντιέγκο Μαραντόνα.

Σημαντική βραδιά και για τον Έντσο Φερνάντες, ο οποίος σε ηλικία 21 ετών και 317 ημερών έγινε ο νεαρότερος παίκτης που ξεκινά με την φανέλα της Αργεντινής σε ματς Μουντιάλ μετά τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος το 2006 εναντίον της Ολλανδίας ήταν μόλις 18 ετών και 362 ημερών!

Το πρώτο σουτ στο ματς έγινε από το... κακό πόδι (δεξί) του Λιονέλ Μέσι στο 7ο λεπτό, από το ύψος της περιοχής, χωρίς ν΄ ανησυχήσει καθόλου ο Στσέζνι. Ο «ψύλλος» είχε... κέφια στο ξεκίνημα του αγώνα και στο 10΄ μπήκε από αριστερά, σούταρε κι ανάγκασε τον Πολωνό γκολκίπερ να διώξει σε κόρνερ.

Η «αλμπισελέστε» ήταν κυρίαρχη στον αγωνιστικό χώρο, παρότι δεν είχε τη μεγάλη ευκαιρία. Οι Πολωνοί αμύνονταν σωστά κι εύκολα ή, δύσκολα δεν επέτρεπαν στην ομάδα του Σκαλόνι να απειλήσει σε σημαντικό βαθμό την εστία του Στσέζνι.

Το σουτ του Ακούνια στο 29΄ πέρασε λίγο άουτ από το αριστερό δοκάρι του έμπειρου κίπερ της Γιουβέντους, ενώ στο 33΄ ο Ντι Μαρία λίγο έλλειψε να σκοράρει με απευθείας κόρνερ. Και πάλι ο Στσέζνι έδειξε την κλάση του απομακρύνοντας σωτήρια σε νέο κόρνερ.

Ο 32χρονος τερματοφύλακας με νέα φανταστική επέμβαση σε σουτ του Ακούνια στο 36΄ κράτησε ζωντανή την ομάδα του, ενώ δύο λεπτά μετά η Αργεντινή κέρδισε ένα άκρως... τραβηγμένο πέναλτι, που κατελόγισε ο Μάκελι στην προσπάθεια του Στζέζνι να απομακρύνει τη μπάλα και τον Μέσι να πέφτει στο έδαφος ενώ επιχειρούσε να πιάσει την κεφαλιά. Ο γκολκίπερ της Πολωνίας βρήκε πρώτα τη μπάλα και στη συνέχεια το κεφάλι του Μέσι, με τον Ολλανδό ρέφερι να συμβουλεύεται το VAR και δείχνει την «ασβεστένια βούλα».

Ο Μέσι εκτέλεσε στο 39΄, αλλά ο Στσέζνι ήταν ξανά ανίκητος και με τρομερή απόκρουση στη γωνία του διατήρησε το 0-0, αποτέλεσμα με το οποίο οι δύο ομάδες μπήκαν στ΄ αποδυτήρια. Ένα πρώτο 45λεπτο στο οποίο η Αργεντινή υποχρέωσε την Πολωνία σε παθητικό ρόλο κι αν δεν ήταν σε μεγάλη βραδιά ο Στσέζνι το παιχνίδι θα είχε τελειώσει από πολύ νωρίς...

Ό,τι δεν κατάφερε η Αργεντινή σε 45 λεπτά στο πρώτο μέρος, το πέτυχε στο πρώτο λεπτό του δεύτερου. Από τη συνεργασία Ντι Μαρία-Ντε Πολ και σέντρα του δεύτερου, ο Μακ Άλιστερ με ένα περίεργο σουτ έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα του Στσέζνι (1-0), ο οποίος αυτή την φορά δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα.

Η Πολωνία απείλησε άμεσα με την ισοφάριση στο 50΄, όταν ο προωθημένος Γκλικ έπιασε την κεφαλιά μετά από φάουλ κι έστειλε τη μπάλα ελάχιστα άουτ, στην πρώτη κλασική ευκαιρία της ομάδας του Μιχνιέβιτς στο ματς.

Στο 61΄ ο Μακ Άλιστερ βρέθηκε σε επίκαιρη θέση στην περιοχή, αλλά αυτή την φορά το σουτ που επιχείρησε βρήκε σ΄ ετοιμότητα τον Στζέζνι. Το ματς κρίθηκε εν πολλοίς στο 67΄ με τον Άλβαρες να εκμεταλλεύεται την ασίστ του Φερνάντες και με σουτ «εγραψε» το 2-0. Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι βγήκε τετ-α-τετ με τον Στσέζνι στο 73΄, αλλά αστόχησε.

Το ίδιο έκανε λίγα λεπτά αργότερα και ο Λαουτάρο Μαρτίνες στην τελευταία μεγάλη φάση για την Αργεντινή στο ματς.

Διαιτητής: Ντάνι Μάκελι (Ολλανδία)

Κίτρινες: Κριχόβιακ - Ακούνια

Οι συνθέσεις:

ΠΟΛΩΝΙΑ (Τσέσλαβ Μιχνιέβιτς): Στσέσνι, Κας, Γκλικ, Κίβιορ, Μπερεσίνσκι, Ζιελίνσκι, Μπιέλικ (62΄ Ντ. Σιμάνσκι), Κριχόβιακ (83΄ Πιάτεκ) , Φρανκόβσκι (46΄ Καμίνσκι), Σβιντέρσκι (46΄ Σκόρας), Λεβαντόβσκι

ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (Λιονέλ Σκαλόνι): Μαρτίνες,Μολίνα, Ρομέρο, Οταμέντι, Ακούνια (59΄ Ταλιαφίκο), Ντε Πολ, Έντσο Φερνάντες (79΄ Πεσέλα), Μακ Άλιστερ (84΄ Αλμάδα), Μέσι, Άλβαρες (79΄ Λαουτάρο Μαρτίνες), Ντι Μαρία (59΄ Παρέδες)

