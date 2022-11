Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Το Μεξικό κέρδισε τη Σαουδική Αραβία αλλά όχι την πρόκριση

Με έναν αγώνα "στην κόψη του ξυραφιού" το Μεξικό, παρά τη νίκη, λίγο πριν το τέλος, έχασε την πρόκριση στους "16" του μουντιάλ.

Το Μεξικό έκανε τιτάνια προσπάθεια για να ανατρέψει τη δυσμενή θέση του στην κατάταξη του 3ου ομίλου, αφού πριν τους αποψινούς τελευταίους αγώνες του γκρουπ ήταν τελευταίο, έφτασε κοντά στο στόχο του νικώντας τη Σαουδική Αραβία με 2-1, αλλά υστερούσε της Πολωνίας στα τέρματα (2-2 έναντι 2-3), στην ισοβαθμία που προέκυψε στους 4 βαθμούς.

Το Μεξικό κατέλαβε την τρίτη θέση και η αραβική ομάδα την τέταρτη, αν και πριν την έναρξη των παιχνιδιών ήταν σε πλεονεκτική θέση μετά την παγκόσμια έκπληξη που είχε προκαλέσει με τη νίκη επί της Αργεντινής στην πρεμιέρα.

Η «Τρι» ξεκίνησε δίνοντας φρενήρη ρυθμό στο παιχνίδι από το ξεκίνημα, αφού δεν της αρκούσαν απλά οι τρεις βαθμοί αλλά η νίκη με σκορ, προκειμένου να καλύψει τη διαφορά τερμάτων από την Πολωνία.

Κατά συνέπεια οι Μεξικανοί μπήκαν με το πόδι στο... γκάζι και μόλις στο 3ο λεπτό ο Αλ Οβάις έσωσε τους Σαουδάραβες στο τετ α τετ με τον Βέγκα, ενώ στο 25΄ το σουτ του Πινέδα κόντραρε και η μπάλα κατέληξε στην αγκαλιά του τερματοφύλακα.

Στο πρώτο ημίχρονο ο άσος της ΑΕΚ έκανε εξαιρετική εμφάνιση δημιουργώντας αλλά και απειλώντας, όπως έκανε και στο 27΄ με κεφαλιά-ψαράκι αλλά και στο 41΄, όταν είδε την προσπάθειά του να κοντράρει και να καταλήγει κόρνερ.

Τα πρώτα 45 λεπτά έληξαν χωρίς σκορ, αλλά το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε ιδανικά για την ομάδα του Χεράρδο «Τάτα» Μαρτίνο, που έφτασε στο 1-0 στο 47΄ με τον Μάρτιν από κοντά, μετά από γύρισμα με «τακουνάκι» του Μόντες.

Ακόμη καλύτερα στη συνέχεια, έξι λεπτά αργότερα ο Σάντσες εκτέλεσε ένα φάουλ από τα 20-25 μέτρα... αλά Μέσι, σημειώνοντας ένα εκπληκτικό γκολ στο 53΄, ενώ στο 56΄ ακυρώθηκε γκολ του Λοσάνο (οφσάιντ).

Οι Μεξικανοί είχαν πια ίδιους βαθμούς και τέρματα με τους Πολωνούς (έχαναν 2-0 από την Αργεντινή) αλλά χρειάζονταν ακόμη ένα γκολ, δικό τους ή της... Αργεντινής, καθώς υστερούσαν των Ευρωπαίων στο Fair Play (λιγότερες κίτρινες κάρτες).

Προσπάθησαν να το βρουν με τον Μάρτιν στο 70ό λεπτό, αλλά το βολέ του σέντερ φορ της Αμέρικα κατέληξε μόλις άουτ. Κι ενώ ο χρόνος πίεζε, στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων κι ενώ οι παίκτες του Μαρτίνο βρίσκονταν όλοι στην επίθεση, οι Σαουδάραβες μείωσαν στο τελικό 1-2 στο πέμπτο των καθυστερήσεων με τον Αλ Νταουσαρί και γλίτωσαν από το... έμφραγμα τους Πολωνούς.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Μάικλ Όλιβερ (Αγγλία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Αλ Χασάν, Ταμπακτί, Αλ Σεχρί, Μαντού, Αλ Αμρί, Μπαχεμπρί - Ε. Άλβαρες

ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ (Ερβέ Ρενάρ): Αλ Οβάις, Αλγκανάμ (88΄ Μπαχεμπρί), Αλ Μπουλαχί (37΄ Σαραχιλί), Αλ Αμρί, Ταμπακτί, Αλ Χασάν (46΄ Μαντού), Αλ Μπιρακάν, Αμπντουλχαμίντ, Αλ Νταουσαρί, Κανό, Αλ Σεχρί (62΄ Αλομπούντ).

ΜΕΞΙΚΟ (Χεράρδο Μαρτίνο): Oτσόα, Σάντσες (88΄ Κ. Άλβαρες), Μόντες, Μορένο, Γκαγιάρδο, Ε. Άλβαρες (88΄ Φούνες Μόρι), Τσάβες, Πινέδα (77΄ Ροντρίγκες), Βέγκα (46΄ Αντούνια), Λοσάνο, Μάρτιν (77΄ Χιμένες).

