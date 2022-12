Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέα καταγγελία από ανήλικο για ασέλγεια από ηγετικό στέλεχος

Στελέχη της Αστυνομίας ταξίδεψαν από την Αθήνα στον Βόλο και του πήραν κατάθεση, υπό άκρα μυστικότητα. Στην περίπτωση αυτή είχε αναφερθεί και ο 19χρονος, που επίσης κατήγγειλε ασέλγεια.

Μορφή «χιονοστιβάδας» έχουν πάρει οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου».

Μετά την καταγγελία του 19χρονου που άνοιξε τον "ασκό του Αιόλου", έρχεται νέα καταγγελία για ασέλγεια!

Ο ανήλικος από τη δομή του Βόλου, ο οποίος κλήθηκε μυστικά να καταθέσει, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, κατήγγειλε στις αρμόδιες αρχές της Αθήνας, ότι ηγετικό στέλεχος της δομής του, προέβη σε ασελγείς πράξεις.

Η κατάθεση διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα ερευνήσει αν ισχύουν όσα καταγγέλλει ο ανήλικος. Μάλιστα, για τη συγκεκριμένη καταγγελία έχει γίνει λόγος και από τον 19χρονο, που κατήγγειλε πρώτος.

Ο 19χρονος είχε αναφέρει για τον ανήλικο, εκτός από τη δική του κακοποίηση και έτσι αναζητήθηκε ο ανήλικος από τις αρμόδιες Aρχές.

Μόλις τα στελέχη της Aστυνομίας τον εντόπισαν ταξίδεψαν από την Αθήνα στον Βόλο, τον βρήκαν και του πήραν κατάθεση υπό άκρα μυστικότητα.

Στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε την Τετάρτη η μητέρα του 19χρονου: