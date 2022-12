Υγεία - Περιβάλλον

Φονική παράσυρση: οι γονείς της Έμμας θέλουν να γνωρίσουν τους λήπτες των οργάνων της (βίντεο)

Σήμερα κηδεύεται η άτυχη 21χρονη. Για την κλοπή χρημάτων από την φοιτήτρια, ενώ ήταν εν ζωή, μίλησε στον ΑΝΤ1 ο δικηγόρος των γονιών της. Τι είπε για την δωρεά οργάνων και την οικογένεια της.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Πέμπτη ο Νίκος Ρουσσόπουλος, συνήγορος της οικογένειας της άτυχης φοιτήτριας, η οποία έχασε την ζωή της, αφού παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 26χρονος, ο οποίος εγκατέλειψε αβοήθητο το θύμα του.

Ο κ. Ρουσσόπουλος, ερωτηθείς για την κλοπή χρημάτων από την φοιτήτρια, ενώ εκείνη ήταν αιμόφυρτη στο οδόστρωμα, είπε πως γίνεται έρευνα και για το ποιος ασυνείδητος έκλεψε την Έμμα ενώ έδινε μάχη για την ζωή της.

«Ήταν εν ζωή η κοπέλα όταν την έκλεψαν», ανέφερε χαρακτηριστικά o δικηγόρος.

Η κοπέλα είχε πάνω της 1500 ευρώ, προκειμένου να πληρώσει κτηνιατρική κλινική για την νοσηλεία του αγαπημένου σκύλου της.

Η οικογένεια της Έμμας, που σήμερα θα πει το «τελευταίο αντίο» στην 21χρονη, η κηδεία της οποίας θα γίνει στα Χανιά, εμφανίστηκε στο ανακριτικό γραφείο και δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας που αποδίδεται στον 26χρονο οδηγό και τη 19χρονη συνοδηγό του. Οι δύο κατηγορούμενοι διώκονται για επικίνδυνη οδήγηση με αποτέλεσμα τον θάνατο, ο πρώτος ως φυσικός αυτουργός και η δεύτερη ως απλή συνεργός στην πράξη αυτή.

Όπως είπε ο κ. Ρουσσόπουλος, «ευτυχώς και η Τροχαία Θεσσαλονίκης και οι αστυνομικές και εισαγγελικές Αρχές ενήργησαν γρήγορα και με ακριβεια και έχουμε στοιχεία για το πώς συνέβη αυτή η δολοφονία, γιατί κατ’ εμάς είναι δολοφονία».

«Σίγουρα θα έρθει σε επαφή η οικογένεια με τους λήπτες των οργάνων της Έμμας», σημείωσε ο συνήγορος, απαντώντας στα ερωτήματα του Γιώργου Παπαδάκη και της Μαρίας Αναστασοπουλου, εάν οι γονείς θα ζητήσουν να βρεθούν με την 40χρονη μητέρα που έλαβε την καρδιά της άτυχης φοιτήτριας, προσθέτοντας ότι «αυτό δίνει ελπίδα και στηρίζει την οικογένεια της ό,τι μέσα από τον θάνατο της, η άτυχη Έμμα έδωσε ζωή».

