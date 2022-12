Κόσμος

ΗΠΑ: Αμβλωση σε 10χρονη προκαλεί εισαγγελική παρέμβαση

Σφοδρή δικαστική διαμάχη μεταξύ της γιατρού που πραγματοποίησε την επέμβαση και του γενικού εισαγγελέα της Ιντιάνα.

Ο γενικός εισαγγελέας της Ιντιάνας ζήτησε σήμερα από το Ιατρικό Συμβούλιο της Πολιτείας να επιβάλει κυρώσεις σε μια γιατρό η οποία έκανε άμβλωση σε μια 10χρονη, θύμα βιασμού, από το Οχάιο. Η υπόθεση αυτή έχει βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας αντιπαράθεσης για την πρόσβαση στην άμβλωση στις ΗΠΑ.

Ο γενικός εισαγγελέας Τοντ Ροκίτα, που είναι Ρεπουμπλικάνος, κατηγορεί τη Δρ Κέιτιλιν Μπέρναρντ ότι «παραβίασε το δικαίωμα του απορρήτου του ασθενούς» και ταυτόχρονα δεν τήρησε την υποχρέωση να αναφέρει αμέσως την κακοποίηση παιδιού στις αρχές της Ιντιάνας.

Ο Ροκίτα ερευνούσε αν η Δρ. Μπέρναρντ τήρησε τον πολιτειακό νόμο που απαιτεί από τους γιατρούς να αναφέρουν τις αμβλώσεις, παρόλο που τα δημόσια αρχεία έδειξαν πως η γιατρός ανέφερε αμέσως την άμβλωση, όπως ήταν υποχρεωμένη. Το γραφείο του Ροκίτα ωστόσο ζήτησε από το Ιατρικό Συμβούλιο να καθορίσει την κατάλληλη «ποινή» για τη Δρ Μπέρναρντ, που θα μπορούσε να είναι από μια επιστολή επίπληξης έως την οριστική ανάκληση της ιατρικής άδειάς της.

Η δικηγόρος της γιατρού, Καθλίν Ντιλέινι, είπε ότι η πελάτισσά της τήρησε όλες τις απαιτήσεις του νόμου και συζήτησε την υπόθεση του κοριτσιού τηρώντας τα όρια της νομοθεσίας περί απορρήτου. Οι διοικητικές κυρώσεις που ζητά ο Ροκίτα «είναι ξεκάθαρα μια ύστατη προσπάθεια εκφοβισμού της Δρ. Μπέρναρντ» και άλλων γιατρών που κάνουν αμβλώσεις, υποστήριξε.

Η γιατρός έχει πει ότι το κορίτσι παραπέμφθηκε σε αυτήν για τερματισμό της εγκυμοσύνης της μόλις τρεις ημέρες αφότου το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ανέτρεψε την απόφαση του 1973 (Roe v. Wade) με την οποία κατέστησαν νόμιμες οι αμβλώσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Το Οχάιο ήταν μια από τις πρώτες Πολιτείες που έθεσαν αυστηρά όρια ή απαγόρευσαν τις αμβλώσεις μετά την απόφαση του Ιουνίου. Ορισμένες μάλιστα δεν κάνουν καμία εξαίρεση, ούτε καν για περιπτώσεις βιασμών ή αιμομιξίας.

Ο γενικός εισαγγελέας δεν αμφισβητεί το αν η 10χρονη πληρούσε τα κριτήρια (να μην έχει ξεπεράσει την 22η εβδομάδα της εγκυμοσύνης). Όταν η Δρ Μπέρναρντ την ανέλαβε είχε ξεπεράσει κατά τρεις ημέρες το όριο των έξι εβδομάδων που θέτει η Πολιτεία του Οχάιο.

Με αφορμή αυτήν την υπόθεση έχει ξεκινήσει μια σφοδρή δικαστική διαμάχη μεταξύ της γιατρού και του γενικού εισαγγελέα. Η Δρ Μπέρναρντ και ο συνεταίρος της μήνυσαν τον Ροκίτα στις αρχές του μήνα, ζητώντας να τερματιστούν οι έρευνες για την αναζήτηση ιατρικών φακέλων ασθενών σχετικά με αμβλώσεις. Σύμφωνα με τη Δρ Μπέρναρντ, εναντίον της έχουν γίνει καταγγελίες από πρόσωπα που πληροφορήθηκαν την υπόθεση της 10χρονης μόνο από τις ειδήσεις και επαναλαμβάνουν τον ψευδή ισχυρισμό ότι εκείνη δεν είχε υποβάλει αναφορά στις αρχές.

