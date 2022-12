Κόσμος

Βραζιλία: Ποτάμι λάσπης παρέσυρε ανθρώπους και οχήματα

Δυο πτώματα έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής, ενώ δεκάδες είναι οι αγνοούμενοι.

Δύο πτώματα εντοπίστηκαν έπειτα από κατολίσθηση σε έναν δρόμο στη νότια Βραζιλία και τα σωστικά συνεργεία υπολογίζουν ότι οι αγνοούμενοι είναι τουλάχιστον τριάντα, αφού λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης ένα ποτάμι λάσπης παρέσυρε καμιά 20αριά αυτοκίνητα και φορτηγά σε έναν δρόμο στην Πολιτεία Παρανά.

Εντυπωσιακά βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η πυροσβεστική υπηρεσία δείχνουν ένα πελώριο καφετί κύμα εν μέσω της καταπράσινης βλάστησης, στον αυτοκινητόδρομο BR 367. Η λάσπη παρέσυρε τα πάντα στο πέρασμά της, καλύπτοντας τον δρόμο σε μήκος πολλών δεκάδων μέτρων. Στο βάθος διακρίνονται τα διαλυμένα οχήματα.

Λόγω της κακοκαιρίας, οι έρευνες καθυστέρησαν. Ο αριθμός των αγνοουμένων είναι προς το παρόν πολύ δύσκολο να εξακριβωθεί.

«Δεν μπορούμε να ξέρουμε τον ακριβή αριθμό επειδή το κάθε όχημα μπορεί να μεταφέρει από ένα μέχρι πέντε άτομα. Υποθέτουμε ότι είναι 30-50 αγνοούμενοι», εξήγησε ο επικεφαλής της πυροσβεστικής, Μανουέλ Βάσκο, σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

Ο δήμαρχος της Γκουαρατούμπα, της κοντινότερης πόλης, είναι ένας από τους που επέζησαν. «Ήταν τρομερό, έπεσε επάνω μας το βουνό και παρέσυρε όλα τα αυτοκίνητα. Ζούμε χάρη στον Θεό», είπε ο Ρομπέρτο Τζούστους, ο οποίος βρισκόταν στο αυτοκίνητό του μαζί με έναν συνεργάτη του τη στιγμή της καταστροφής.

Οι πυροσβέστες χρησιμοποιούν μη επανδρωμένα, τηλεχειριζόμενα αεροσκάφη εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες, με την ελπίδα ότι θα εντοπίσουν επιζώντες.

Το περασμένο καλοκαίρι στη Βραζιλία δεκάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κατολισθήσεις, όπως στην Πετρόπολις, ένα τουριστικό θέρετρο κοντά στο Ρίο, όπου έχασαν τη ζωή τους περισσότεροι από 200 άνθρωποι.

