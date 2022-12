Κοινωνία

“Κιβωτός του Κόσμου” - Καταγγελία: άρπαξαν την περιουσία της μάνας μου και με διώχνουν από το σπίτι μου

Συγκλονίζει η καταγγελία που κάνει γυναίκα μέσω της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα», ότι κύκλωμα της «Κιβωτού» παραπλάνησε και υφάρπαξε την περιουσία της μητέρας της.

Ότι κύκλωμα με φόντο την «Κιβωτό του Κόσμου» κατήγγειλε μία γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη ότι εκμεταλλεύτηκε την άρρωστη μητέρα της και τώρα της παίρνει το σπίτι.

Η 28χρονη, η οποία διατήρησε την ανωνυμία της, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» λέγοντας ότι, δύο μήνες πριν πεθάνει η μητέρα της, έκανε μία διαθήκη στην οποία ανέφερε ότι την αποκληρώνει επειδή την χτυπούσε και της φερόταν βίαια και ως εκ τούτου άφηνε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία της, δηλαδή δύο σπίτια, αυτοκίνητο και μηχανή, στην «Κιβωτό του Κόσμου».

Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι, τίποτα από αυτά δεν ισχύει και ότι, δεν υπάρχουν καταγγελίες στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 28χρονης, λίγο μετά το θάνατο της μητέρας της, δύο άνδρες που δήλωσαν εξουσιοδοτημένοι από την πρεσβυτέρα, πήγαν στο σπίτι της, το έβγαλαν φωτογραφίες και της ανακοίνωσαν ότι, πρέπει να φύγει.

Η ίδια, λέει ότι, κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας της μητέρας της στο Θεαγένειο, στο πλάι της ήταν μονίμως μία ύποπτη νοσοκόμα, ο σύζυγος της οποίας ήταν συνταξιούχος δικηγόρος, ενώ στην «παρέα» υπήρχε και συμβολαιογράφος.

Η γυναίκα που υποπτεύεται κύκλωμα πίσω από τη διαχείριση της περιουσίας της μητέρας της, σημειώνει πως, προσπάθησε πολλές φορές να έρθει σε επαφή με τον πατέρα Αντώνιο, χωρίς όμως να τα καταφέρει.

Η καταγγέλλουσα έχει ήδη κινηθεί νομικά.

