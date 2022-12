Αθλητικά

NBA - Αντετοκούνμπο: Τα “ελάφια” πέρασαν κι από την Νέα Υόρκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απολαυστικός ο Greek Freak στο εντυπωσιακό πέρασμα των Μπακς από την "Μέκκα του μπάσκετ".

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να δίνει... σόου στην «Μέκκα του μπάσκετ», το Madison Square Garden, οι Μπακς επικράτησαν των Νικς με 109-103 και διατήρησαν το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ του πρωταθλήματος με 15 νίκες και 5 ήττες.

Ο «Giannis» ήταν εντυπωσιακός και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 37 πόντους (11/17 δίποντα, 2/8 τρίποντα, 9/12 βολές), 13 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 1 μπλοκ και 3 λάθη σε 37 λεπτά συμμετοχής. Άξιος συμπαραστάτης του, ήταν ο Τζρου Χόλιντεϊ με 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Για τους γηπεδούχους, ο Αρ Τζέι Μπάρετ είχε 26 πόντους ενώ ο Μίτσελ Ρόμπινσον έκανε double-double με 15 πόντους και 20(!) ριμπάουντ.

Επόμενος αντίπαλος των Μπακς, θα είναι οι Λος Άντζελες Λέικερς τα ξημερώματα του Σαββάτου (3/12 στις 02:30) στο Fiserv Forum του Μιλγουόκι.

Σε αγώνες για το πρωτάθλημα μπάσκετ του ΝΒΑ, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Κλίβελαντ-Φιλαδέλφεια 113-85

Ορλάντο-Ατλάντα 108-125

Βοστώνη-Μαϊάμι 134-121

Νέα Υόρκη-Μιλγουόκι 103-109

Μπρούκλιν-Ουάσινγκτον 113-107

Οκλαχόμα Σίτι-Σαν Αντόνιο 119-111

Νέα Ορλεάνη-Τορόντο 126-108

Μινεσότα-Μέμφις 109-101

Ντένβερ-Χιούστον 120-100

Γιούτα-Κλίπερς 125-112

Φοίνιξ-Σικάγο 132-113

Σακραμέντο-Ιντιάνα 137-114

Λέικερς-Πόρτλαντ 128-109

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέα καταγγελία από ανήλικο για ασέλγεια από ηγετικό στέλεχος

Φονική παράσυρση: οι γονείς της Έμμας θέλουν να γνωρίσουν τους λήπτες των οργάνων της (βίντεο)

Κακοκαιρία “Ariel”: Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για 7 περιοχές - Έπεσαν βράχοι στην Εθνική Οδό