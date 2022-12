Παράξενα

Ρέθυμνο: Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά εν κινήσει στο κέντρο της πόλης (εικόνες)

Το αυτοκίνητο συνέχισε να κινείται για αρκετά μέτρα τυλιγμένο στις φλόγες, προκαλώντας πανικό.

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική το πρωί της Πέμπτης 1 Δεκεμβρίου, όταν αυτοκίνητο πήρε φωτιά εν κινήσει σε κεντρικό δρόμο του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο οδηγός του οχήματος πανικοβλήθηκε και κινούνταν για αρκετά μέτρα με τη φωτιά να καίει στο αυτοκίνητο, ώσπου τελικά το εγκατέλειψε.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής με ένα όχημα και δύο πυροσβέστες, οι οποίοι έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά εγκαίρως.

Φωτογραφίες: neakriti.gr





