Ισπανία: Νέα επιστολή με εκρηκτικό μηχανισμό στη Μαδρίτη

Σε αεροπορική βάση εστάλη αυτήν τη φορά επιστολή η οποία περιείχε εκρηκτικό μηχανισμό.

Οι δυνάμεις της τάξης στην Ισπανία εντόπισαν τρίτο εκρηκτικό μηχανισμό κρυμμένο σε ένα πακέτο το οποίο στάλθηκε με το ταχυδρομείο στην αεροπορική βάση Τορεχόν ντε Αρντόθ έξω από τη Μαδρίτη, ανέφερε η εφημερίδα El Mundo.

Δύο βόμβες κρυμμένες σε επιστολές εντοπίστηκαν χθες, Τετάρτη, στην ουκρανική πρεσβεία στη Μαδρίτη και σε ένα εργοστάσιο παραγωγής όπλων στη Σαραγόσα, στη νότια Ισπανία.

Ένας εργαζόμενος στην πρεσβεία της Ουκρανίας στη Μαδρίτη τραυματίστηκε ελαφρά από την έκρηξη επιστολής- βόμβας, ο παραλήπτης της οποίας ήταν ο πρεσβευτής, γεγονός που ώθησε το Κίεβο να ζητήσει την ενίσχυση της ασφάλειας σε όλες τις διπλωματικές του αποστολές.

«Η αστυνομία ενημερώθηκε γύρω στις 13:00 (τοπική ώρα 14:00 ώρα Ελλάδας) για μια έκρηξη στο εσωτερικό της πρεσβείας της Ουκρανίας στη Μαδρίτη. Σημειώθηκε την ώρα που ένας εργαζόμενος της πρεσβείας χειριζόταν επιστολή», επισήμανε αστυνομική πηγή.

«Ο εργαζόμενος αυτός τραυματίστηκε ελαφρά και μετέβη μόνος του στο νοσοκομείο», πρόσθεσε.

Ο υπάλληλος, που είχε τραυματιστεί στο χέρι, έχει ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο και έχει επιστρέψει στην εργασία του, επισήμανε αργότερα χθες ο Σέρχιι Ποχορελτσέφ, ο Ουκρανός πρεσβευτής στην Ισπανία, σε συνέντευξή του στην κρατική ισπανική τηλεόραση.

«Η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα», σημείωσε η αστυνομική πηγή, ενώ και η ισπανική δικαιοσύνη διεξάγει προκαταρκτική έρευνα για το συμβάν, που ενδέχεται να συνδέεται με «τρομοκρατία».

Όταν ρωτήθηκε ποιον υποπτεύεται για την ενέργεια αυτή, ο Ποχορελτσέφ εμμέσως κατηγόρησε τη Ρωσία. «Γνωρίζουμε καλά τις τρομοκρατικές μεθόδους της επιθετικής χώρας», επισήμανε, ενώ πρόσθεσε ότι «οι μέθοδοι, οι επιθέσεις της Ρωσίας μάς αναγκάζουν να είμαστε έτοιμοι για κάθε συμβάν, πρόκληση ή επίθεση».

Μετά την έκρηξη αυτής της παγιδευμένης επιστολής, το Κίεβο ζήτησε να «ενισχυθεί η ασφάλεια» σε όλες τις πρεσβείες του.

Στο μεταξύ επίσης χθες, πριν από τις 19:00 (τοπική ώρα, 20:00 ώρα Ελλάδας), «ένα ύποπτο πακέτο εντοπίστηκε στην έδρα του εργοστασίου παραγωγής όπλων Instalaza στη Σαραγόσα».

Πυροτεχνουργοί της αστυνομίας «προκάλεσαν ελεγχόμενη έκρηξη», δήλωσε πηγή του ισπανικού υπουργείου Εσωτερικών.

«Οι ερευνητές εξετάζουν τον εκρηκτικό μηχανισμό και εξετάζουν αν υπάρχει σχέση μεταξύ αυτού του περιστατικού και εκείνου που σημειώθηκε το πρωί στην πρεσβεία της Ουκρανίας στη Μαδρίτη», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

