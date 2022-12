Κοινωνία

Κακοκαιρία “Ariel”: Πλημμύρες στην Κατερίνη και καταστροφές από τους ανέμους στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβλήματα δημιούργησε το πέρασμα της κακοκαιρίας στη βόρεια Ελλάδα. Κλειστά έμειναν τα σχολεία στην Κατερίνη.

Επί ποδός βρίσκονται η αστυνομία, η πυροσβεστική υπηρεσία, τα κλιμάκια Πολιτικής Προστασίας των δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας λόγω της κακοκαιρίας «'Αριελ», η οποία είναι σε εξέλιξη.

Από τους έντονους ανέμους και τη βροχόπτωση σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας αρκετές πτώσεις αντικειμένων, μεταξύ αυτών λαμαρίνες και μπαλκονόπορτες στην πόλη, ευτυχώς χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία έχουν γίνει επίσης και 13 κοπές δέντρων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και περιφερειακά.

Ιδιαίτερο πρόβλημα, ωστόσο, έχει δημιουργηθεί εξαιτίας του έντονου κυκλοφοριακού που επικρατεί από νωρίς το πρωί στους δρόμους καθώς τα πυροσβεστικά οχήματα αδυνατούν να φτάσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στον τόπο επέμβασης που έχουν κληθεί από τους πολίτες.

Επιπλέον, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων θα παραμείνουν σήμερα κλειστά τα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης του δήμου Κατερίνης, ενώ στον δήμο Δίου Ολύμπου δεν θα λειτουργήσουν όλες οι σχολικές μονάδες και οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί.

Στο παραλιακό μέτωπο και κυρίως στην Παραλία και την Ολυμπιακή Ακτή, εντοπίζονται τα προβλήματα, τα οποία προκάλεσαν αργά τη νύχτα ισχυρές βροχοπτώσεις στον δήμο Κατερίνης.

Ειδικότερα, ο όγκος του νερού στην παραλιακή ζώνη ήταν ιδιαίτερα μεγάλος με αποτέλεσμα να δυσχεραίνει την απρόσκοπτη ροή και αποφόρτιση των καναλιών προκαλώντας πλημμυρικά φαινόμενα στο οδικό παραλιακό δίκτυο.

Προβλήματα καταγράφηκαν σε κανάλια στην περιοχή, καθώς και σε ισόγεια κτίσματα, οικίες κι επιχειρήσεις.

Το αρμόδιο Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, ο μηχανισμός και όλες οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες του δήμου Κατερίνης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, σε όλη τη διάρκεια της νύχτας, επιχείρησαν όπου κρίθηκε απαραίτητο.



Λόγω έντονης βροχόπτωσης έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής οδικά σημεία:



Πιερία

στο 1 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βροντούς - Καρίτσα

στο δημοτικό οδικό δίκτυο Παραλίας - Ολυμπιακής Ακτής

Χαλκιδική

στην επαρχιακή οδό Αγίου Νικολάου - Μεγάλης Παναγίας

στην επαρχιακή οδό Μεταμόρφωσης - Μεταγγιτσίου

σε ανώνυμη δημοτική οδό εντός οικισμού Σίβηρης

Εικόνες, βίντεο: olympusmera.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέα καταγγελία από ανήλικο για ασέλγεια από ηγετικό στέλεχος

Φονική παράσυρση: οι γονείς της Έμμας θέλουν να γνωρίσουν τους λήπτες των οργάνων της (βίντεο)

Ρέθυμνο: Αυτοκίνητο έπιασε φωτιά εν κινήσει στο κέντρο της πόλης (εικόνες)