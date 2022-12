Life

ΕΛΤΑ: Τα κόκκινα γραμματοκιβώτια είναι έτοιμα για τον Άγιο Βασίλη

Δείτε το ειδικό διαδραστικό site, με κατατοπιστικά βίντεο, έτοιμα χριστουγεννιάτικα επιστολόχαρτα, εκπαιδευτικά παιχνίδια και οδηγίες.

Έτοιμα να υποδεχθούν τα χιλιάδες γράμματα προς τον Άγιο Βασίλη είναι και φέτος τα κόκκινα γραμματοκιβώτια των ΕΛΤΑ.

Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προτρέπουν όλους «Γράψε ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη» για 31η συνεχόμενη χρονιά, ενώ φέτος διαθέτουν περισσότερα κόκκινα γραμματοκιβώτια στο δίκτυό τους για να γεμίσουν με τα χιλιάδες γράμματα μικρών και μεγάλων προς τον Άγιο Βασίλη.

Τα ξωτικά των ΕΛΤΑ ήδη έχουν αρχίσει να συλλέγουν τα πρώτα γράμματα, τα οποία στη συνέχεια φροντίζουν να μεταφέρουν στον Άγιο Βασίλη.

«Αλλά ακόμα και αν αγαπημένος Άγιος δεν καταφέρει να ικανοποιήσει τις επιθυμίες σας, υπάρχει τρόπος να λάβετε, εκ μέρους των ΕΛΤΑ, μία μικρή έκπληξη: Ένα αισιόδοξο μήνυμα σε μία όμορφη απαντητική κάρτα και κάποιο φιλοτελικό αντικείμενο για τη συλλογή σας», αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας.

Απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με τα ΕΛΤΑ, είναι να έχουν γραφτεί σωστά και καθαρά τα στοιχεία έξω από τον φάκελο, στη θέση του αποστολέα (πλήρες ονοματεπώνυμο και ταχυδρομική διεύθυνση στο πάνω αριστερό μέρος του φακέλου).

Επίσης, τα ΕΛΤΑ δημιούργησαν ένα ειδικό διαδραστικό site, το https://hohoho.elta.gr/ με κατατοπιστικά βίντεο και οδηγίες, με έτοιμα χριστουγεννιάτικα επιστολόχαρτα, εκπαιδευτικά παιχνίδια, το κοντινότερο ταχυδρομείο για να αποσταλεί το γράμμα και άλλες εκπλήξεις. Ειδικά για τους παιδαγωγούς, το site περιλαμβάνει ιδέες και οδηγίες προκειμένου να αξιοποιήσουν τη δράση των ΕΛΤΑ μέσα στην τάξη μαζί με τους μαθητές τους.

Αυτή η δράση διοργανώνεται δωρεάν από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, με τη φροντίδα όλων των ανθρώπων τους που στηρίζουν διαχρονικά αυτό το σημαντικό έργο προσφοράς στην κοινωνία.

