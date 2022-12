Πολιτική

Μπακογιάννης – Άνταμς: Σύμφωνο αδελφοποίησης Αθήνας – Νέας Υόρκης

«Η Νέα Υόρκη, είναι η Αθήνα της Αμερικής», δήλωσε ο δήμαρχος της. «Μας χωρίζει ο ωκεανός, μας ενώνουν κοινοί στόχοι», τόνισε ο Μπακογιάννης.

Με την επίδειξη του ψηφιακού πίνακα που αφορά τη διεκπεραίωση των αιτημάτων των δημοτών της πρωτεύουσας ξεκίνησε το πρωί η συνάντηση του δημάρχου Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Έρικ Άνταμς, στο δημαρχιακό μέγαρο της Αθήνας.

Στη συνέχεια οι δύο δήμαρχοι, σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα, υπέγραψαν το Σύμφωνο Αδελφοποίησης μεταξύ Αθήνας και Νέας Υόρκης. Ο κ. Μπακογιάννης επεσήμανε, μεταξύ άλλων, στον χαιρετισμό του, ότι τις δύο πόλεις, μολονότι τις χωρίζει ο ωκεανός, τις ενώνει ο κοινός στόχος για τη δημοκρατία και την εξάλειψη των ανισοτήτων.

«Από τον Παρθενώνα μέχρι το Άγαλμα της Ελευθερίας και από την Αστόρια μέχρι το Κουκάκι, είμαστε υπερήφανοι που δίνουμε την ευκαιρία στους δεκάδες χιλιάδες Έλληνες της Νέας Υόρκης να δουν τις δύο πρωτεύουσες της καρδιάς τους να έρχονται ακόμη πιο κοντά», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο κ. Άνταμς τόνισε ότι η Νέα Υόρκη είναι η Αθήνα της Αμερικής διότι και οι δύο πόλεις πιστεύουν στις αξίες της δημοκρατίας, στην εξάλειψη των κοινωνικών ανισοτήτων αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος με στόχο την καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοίκων. Στόχος θα πρέπει να είναι οι δύο πόλεις να συνεργαστούν για να επιλύσουν τα ίδια προβλήματα, για να γίνουν πόλεις-παράδειγμα σε όλη την υδρόγειο, όπως σημείωσε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης.

Ο κ. Άνταμς βρίσκεται στην Αθήνα στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Συνόδου Δημάρχων κατά του Αντισημιτισμού που συνδιοργανώνεται από τον Δήμο Αθηναίων, τον Οργανισμό Combat Antisemitism Movement (CAM) και το Centre for Jewish Impact, σε συνεργασία με τις Εβραϊκές Ομοσπονδίες της Βόρειας Αμερικής.

