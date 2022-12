Πολιτική

Οικονόμου για ακρίβεια: Τα μέτρα της Κυβέρνησης αποδίδουν

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εστίασε στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού για δεύτερο συνεχόμενο μήνα.

«Για δεύτερο μήνα η χώρα μας καταγράφει νέα αποκλιμάκωση του πληθωρισμού», ανακοίνωσε ο Γιάννης Οικονόμου αναφέροντας τις ευρωπαϊκές χώρες που είχαν υψηλότερο πληθωρισμό από τη δίκη μας. «Τα στοιχεία πιστοποιούν την πανευρωπαϊκή διάσταση της ακρίβειας εκθέτοντας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Δεύτερον αποδεικνύουν ότι τα μέτρα ανάσχεσης της ακρίβειας αποδίδουν», συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στο καλάθι του νοικοκυριού είπε ότι η πρωτοβουλία αυτή αποδίδει και δίνει ουσιαστική ανάσα στους οικονομικά ευάλωτους συμπολίτες μας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι σε ποσοστό 23,5% των προϊόντων η τιμή μειώθηκε και το συνολικό κόστος του καλαθιού είναι μειωμένο ενώ είναι σημαντικό ότι ενισχύεται με νέα προϊόντα.

Ανέφερε επίσης ότι είναι πάνω από 500 εκ. ευρώ οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης και πως περισσότεροι από 940.000 συμπολίτες μας έχουν υποβάλλει αίτηση.

Αναφερόμενος στο νομοσχέδιο για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών, την κυβερνοασφάλεια και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, είπε ότι η κυβέρνηση έχει στόχο να εξασφαλιστεί η αναγκαία ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ιδιωτικότητας και της εθνικής ασφαλείας.

Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε αναλυτικά στις διατάξεις και τις προβλέψεις του νομοσχεδίου. Παράλληλα ανέφερε τις αλλαγές που ενσωματώθηκαν μετά τη δημόσια διαβούλευση.

«Η ελληνική κυβέρνηση είναι η πρώτη που παρεμβαίνει δραστικά να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η κυβέρνηση μας ποτέ δεν κρύβει τα προβλήματα κάτω από το χαλί. Με τόλμη δίνει λύσεις. Παράλληλα συνδράμουμε αποφασιστικά την δικαιοσύνη», υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

