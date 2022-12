Κοινωνία

Εθνική Οδός – Κακιά Σκάλα: Αγώνας δρόμου για να δοθεί στην κυκλοφορία

Με απευθείας σύνδεση μέσω drone με Ελβετία, οι οδηγίες σε αλπινιστές και μηχανικούς που επιχειρούν να καθαρίσουν τον βράχο.

Σε αγώνα δρόμου έχουν επιδοθεί από το πρωί οι αλπινιστές και οι μηχανικοί της Ολυμπίας οδού για να σταθεροποιηθούν τα πρανή στον βράχο της Κακιάς Σκάλας και να ξανανοίξει το ρεύμα προς Αθήνα της Ολυμπίας οδού.

Περίπου στη μία το μεσημέρι που δόθηκε η δυνατότητα από την κυκλοφορία οι αλπινιστές καθάρισαν ορισμένα από τα πρανή που ήταν έτοιμα να πέσουν στον δρόμο.

Υπάρχει απευθείας σύνδεση μέσω drown με την Ελβετία και την σύμβουλο εταιρεία της Ολυμπίας οδού η οποία κατευθύνει τους αλπινιστές και τους μηχανικούς πως θα καθαρίσουν τον βράχο.

Όπως δήλωναν από την Ολυμπία οδό στις 13:15 δεν υπήρχε σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε ακριβώς θα δοθεί ο δρόμος στην κυκλοφορία.

Η ανακοίνωση της Ολυμπίας Οδού:

Τι ισχύει τώρα για τους οδηγούς

Εκτροπή κυκλοφορίας από τον κόμβο Κινέτας (52,5 χλμ) έως τον κόμβο Μεγάρων (38,6 χλμ.) στην κατεύθυνση προς Αθήνα έχει εφαρμοστεί από τις 7.00 το πρωί με εντολή της Τροχαίας λόγω πτώσης βράχων στο οδόστρωμα στην περιοχή της Κακιάς Σκάλας.

Δημιουργήθηκε στην αρχή της εκτροπής μια μικρή ουρά, η οποία αποκαταστάθηκε σταδιακά και αυτή την ώρα υπάρχει σχετικά ομαλή ροή. Νωρίτερα και για λίγα λεπτά έγινε αποκλεισμός και της Π.Ε.Ο. ώστε οι αλπινιστές να ρίξουν ελεγχόμενα χαλαρά κομμάτια βράχου.

Πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία- Τι εργασίες γίνονται τώρα

Στο σημείο βρίσκονται μηχανικοί και ειδικοί αλπινιστές, οι οποίοι κάνουν τις απαραίτητες εργασίες καταγραφής του συμβάντος, με drone και οπτικό έλεγχο στις βραχοπτροστασίες. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η απομάκρυνση και αποκατάσταση του οδοστρώματος. Δεν μπορεί να εκτιμηθεί ο χρόνος της επιχείρησης.

Επεξήγηση: Το χρονοβόρο και δυσκολότερο σημείο της επιχείρησης είναι η επιθεώρηση και καταγραφή του συμβάντος, καθώς πρέπει, πριν απομακρυνθούν από το οδόστρωμα τα κομμάτια του βράχου, να έχουμε όλο το υλικό που θα επιτρέψει τη μελέτη του φαινομένου και θα καθοδηγήσει τα βήματα της αποκατάστασης. Πολύ απλά, το εύκολο μέρος είναι να απομακρύνουμε το βράχο. Όμως μετά δεν θα ξέρουμε από ποιο ακριβώς σημείο αποκολλήθηκε, τη διαδρομή ακολούθησε και συνεπώς, που και πως θα πρέπει να επέμβουμε.

Επειδή αρκετοί ρωτάτε, παρακαλώ σημειώσετε και τα εξής:

Σχετικά με τα αίτια, η καταρρακτώδης βροχόπτωση που ήταν σε εξέλιξη όλη τη νύχτα ήταν προφανώς ο κύριος επιβαρυντικός παράγοντας. Ενδεχομένως σωρευτικά να επηρεάζει και η σεισμική δραστηριότητα της τελευταίας περιόδου.

Το επίμαχο σημείο από το οποίο αποκολλήθηκε ο βράχος είναι από πολύ ψηλά, εκτός των ορίων του Έργου.

Η φωτογραφία είναι από το ertnews.gr





