Πολιτική

Μητσοτάκης σε Ted Deutch: Στρατηγικής σημασίας οι σχέσεις Ελλάδας – Ισραήλ

Με τον νέο εκτελεστικό διευθυντή της Οργάνωσης «American Jewish Committee» συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός στο Μαξίμου.

Στη σημασία των σχέσεων Ελλάδος - Ισραήλ, οι οποίες έχουν προσλάβει πλέον χαρακτήρα στρατηγικής συνεργασίας αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντηση του με τον νέο Εκτελεστικό Διευθυντή της Οργάνωσης «American Jewish Committee», Ted Deutch, νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Μητσοτάκης, που υπογράμμισε το άριστο επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, παρουσίασε αναλυτικά, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στον κ. Deutch τις πρωτοβουλίες, που αναλαμβάνει η Ελλάδα και τις υποδομές που αναπτύσσει - με αιχμή το FSRU στην Αλεξανδρούπολη- ώστε να μετατραπεί σε ενεργειακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή, συμβάλλοντας έτσι στην σταθερότητα, την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και την απεξάρτηση από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

Όπως τονίζουν οι ίδιες πηγές, η συνάντηση των δύο ανδρών είναι η πρώτη επαφή του νέου εκτελεστικού διευθυντή της AJC με ξένο ηγέτη υπό τη νέα του ιδιότητα.

