Παναθηναϊκός – Χάποελ Μπερ Σεβά: Φιλική νίκη με πολλές υποσχέσεις

Παρά τους πειραματισμούς του προπονητικού team, οι «πράσινοι» παρουσίασαν σοβαρή και κυρίως αποτελεσματική εικόνα.

Με «πειραματικές» συνθέσεις και στα δύο ημίχρονα, αλλά σοβαρή κι αποτελεσματική εικόνα στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε με νίκη τα φιλικά του επί κυπριακού εδάφους, επικρατώντας με 3-1 της ισραηλινής Χάποελ Μπερ Σεβά στο γήπεδο της Πέγειας. Ο Σαβιέρ στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Σιδεράς στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου και ο Πούγγουρας στο τελευταίο δεκάλεπτο σημείωσαν τα γκολ των «πράσινων», ανατρέποντας το προβάδισμα που πήραν οι Ισραηλινοί απ' το 27’ με τον Σελμανί.

Ο Παναθηναϊκός πήρε την κατοχή της μπάλας από τα πρώτα λεπτά και, παρά το γεγονός ότι η ενδεκάδα του ήταν «πειραματική», προσπάθησε να «χτίσει» με υπομονή τις επιθέσεις του.

Στο 11’ ο Χουάνκαρ έπαιξε το «ένα-δύο» με τον Μπερνάρ και σούταρε με το αριστερό, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια, ενώ στο 26’ ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός άργησε μετά την πάσα του Χουάνκαρ και κόπηκε από τους αμυντικούς της Χάποελ.

Στο 27’ οι Ισραηλινοί (3οι στο πρωτάθλημα της πατρίδας τους) άνοιξαν το σκορ. Ο Γιοζέφι έκανε κάθετη κίνηση προσπερνώντας την πίεση των Τσόκαϊ και Ρουμπέν και έδωσε στον Σελμανί, ο οποίος έπιασε ένα ωραίο γυριστό σουτ μέσα απ' την περιοχή κάνοντας το 1-0.

Στο 41’ ο Παναθηναϊκός έφερε το ματς στα ίσα, όταν από πίεση και κλέψιμο του Κώτσιρα ψηλά, ο Ρουμπέν έδωσε αμέσως πάσα στον Σαβιέρ που δεν το... σκέφτηκε δεύτερη φορά, σούταρε με το αριστερό και ισοφάρισε σε 1-1.

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε μαζεμένες αλλαγές στο δεύτερο μέρος αντικαθιστώντας τα 6/11 της ενδεκάδας του Παναθηναϊκού, με τους «πράσινους» να διατηρούν τον έλεγχο του αγώνα και να φτάνουν στην πρώτη τελική τους στο 57’ με τον Καμπετσή, ο οποίος άργησε ένα «κλικ» παραπάνω και η προσπάθειά του κόντραρε στους στόπερ κι έφτασε αδύναμα στην αγκαλιά του Γκλάζερ.

Στο 67’ έπειτα από λάθος του Τσόκαϊ, ο Χεμέντ γύρισε την μπάλα προς τον Σουλεϊμάνοφ, ο οποίος πλάσαρε με τη μία, αλλά ο Μπρινιόλι έδειξε καλά αντανακλαστικά και μπλόκαρε σταθερά.

Ο Παναθηναϊκός βρήκε το δεύτερο γκολ της... ανατροπής στο 72’. Ο Τσέριν εκτέλεσε εξαιρετικά το φάουλ που κέρδισε ο Κυριόπουλος κι ο Σιδεράς με εντυπωσιακό άλμα και καρφωτή κεφαλιά έκανε το 2-1 για τους «πράσινους».

Στο 77’ ο Κρυπαράκος πήγε σε κατά μέτωπο επίθεση και σούταρε, με τον Γκλάζερ να μπλοκάρει, ενώ στο 81’ από ωραία διαγώνια κίνηση και πλασέ του Σπόραρ ο γκολκίπερ της Χάποελ έδιωξε σε κόρνερ.

Την εκτέλεση του κόρνερ ανέλαβε ο Τσέριν, «σημαδεύοντας» στο δεύτερο δοκάρι τον Σιδερά κι εκείνος με εντυπωσιακό άλμα και κεφαλιά βρήκε στο άλλο δοκάρι τον Πούγγουρα, που δεν δυσκολεύτηκε να κάνει με νέα κεφαλιά το 3-1 για τους «πράσινους» στο 82’.

Την τελευταία ευκαιρία του αγώνα είχε ο Σπόραρ στο 90’, όταν πήρε την μπάλα σε θέση βολής στο όριο της περιοχής, όμως το πλασέ του με το αριστερό πέρασε λίγο άουτ.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Λοντίγκιν (46’ Μπρινιόλι), Κώτσιρας (46’ Βαγιαννίδης), Σάρλια (58’ Σιδεράς), Μάγκνουσον (46’ Πούγγουρας), Χουάνκαρ (46’ Σάντσες), Ρουμπέν (46’ Τσέριν), Τσόκαϊ, Μπερνάρ (46’ Κρυπαράκος), Σαβιέρ (58’ Συμεωνίδης), Κυριόπουλος (84’ λ. τρ. Σαβιέρ), Καμπετσής (58’ Σπόραρ).

ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΕΡ ΣΕΒΑ (Ελιανίβ Μπάρντα): Γκλάζερ, Νταντιά, Αμπού (46’ Μοτασέμ), Μπλόριαν, Αβίβ (46’ Τίμπι), Γκορντάνα (46’ Σουλεϊμάνοφ), Ελίας (62’ Γιεχεζκέλ), Ανσά (46’ Μίχα), Παούν (62’ Λόπες), Γιοζέφι (46’ Μάρτινς), Σελμανί (46’ Χεμέντ).

