Καταγγελία για ασέλγεια εκπαιδευτικού σε 10χρονη: Απίστευτη ανατροπή στην υπόθεση

Η συμπληρωματική κατάθεση των γονέων του 10χρονου κοριτσιού και η απόφαση του εισαγγελέα.

Νέες εξελίξεις καταγράφηκαν στην υπόθεση της καταγγελίας μίας 10χρονης που έκανε λόγο πως ο δάσκαλός της ασέλγησε σε βάρος της σε σχολείο του Ρεθύμνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, οι γονείς της 10χρονης σήμερα προχώρησαν σε συμπληρωματική κατάθεση με την οποία ουσιαστικά ακυρώνεται η πρώτη. Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς καταθέσανε πως τελικά δεν υπήρξε ασέλγεια.

Με αυτήν την εξέλιξη ο δάσκαλος πήγε στον εισαγγελέα ο οποίος δεν του άσκησε καν ποινικές διώξεις ενώ τον άφησε ελεύθερο.

Υπενθυμίζεται ότι η 10χρονη είχε πει στην οικογένειά της ότι ο 59χρονος δάσκαλος την χάιδευε σε διάφορα σημεία του σώματός της, τόσο εν ώρα μαθήματος όσο και στο διάλειμμα.

