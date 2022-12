Κοινωνία

Περιστέρι: Σύλληψη καταζητούμενου για ανθρωποκτονία

Για σειρά εγκλημάτων καταζητείτο ο 31χρονος που συνελήφθη στο Περιστέρι.

Συνελήφθη χθες στο Περιστέρι, μετά από αναζητήσεις και κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 31χρονος από την Γεωργία, διότι σε βάρος του εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των ιταλικών αρχών.

Ο 31χρονος κατηγορείται για τα αδικήματα της ένταξης σε εγκληματική οργάνωση, απόπειρας ανθρωποκτονίας και ληστείας, πράξεις που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια εισβολών σε κατοικίες σε βάρος των ενοίκων τους.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

