Καιρός

Κακοκαιρία “Ariel”: βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε αποδρομή το κύμα κακοκαιρίας, με τα φαινόμενα να εξασθενούν σταδιακά. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Για την Παρασκευή στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βόρεια. Βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Η ορατότητα θα είναι τις πρωινές και βραδινές ώρες κατά τόπους περιορισμένη στα ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 17 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες μέχρι το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και βαθμιαία μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στη Θράκη νεφώσεις, αυξημένες τις πρωινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές, χιόνια στα ορεινά και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 08 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο αναμένονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νοτιοανατολικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο θα σημειωθούν λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 09 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα θα σημειωθούν νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα βόρεια. Βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και βαθμιαία στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Εύβοια αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο

Για το Σάββατο προβλέπονται στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία και στα υπόλοιπα τμήματα, ενώ από το απόγευμα θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα παροδικά αυξημένες νεφώσεις, με τοπικές βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6 και από το βράδυ στο Ιόνιο 6 με 7 μποφόρ. Στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 15 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με18 βαθμούς και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Επιτόκια - Σταϊκούρας: Οι τράπεζες να στηρίξουν τους πολίτες

Σημεία για rapid test δωρεάν την Παρασκευή

Μουντιάλ 2022: Οι μεταδόσεις της Παρασκευής σε ΑΝΤ1, Antenna.gr και ANT1+