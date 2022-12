Κοινωνία

Ναρκωτικά - Κερατσίνι: Τον συνέλαβαν την ώρα...που συσκεύαζε κάνναβη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι άλλο βρέθηκε στην κατοχή του άνδρα κατά την έρευνα.



Συνελήφθη 40χρονος ημεδαπός για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή του Κερατσινίου. Κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων 4 κιλά και 419 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, πρωινές ώρες της 30-11-2022 στο Κερατσίνι, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, 40χρονος ημεδαπός για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των δράσεων της ανωτέρω Υπηρεσίας, για τη σύλληψη εμπόρων - διακινητών ναρκωτικών και μετά από αξιοποίηση πληροφοριών αναφορικά με την δράση του κατηγορούμενου στη διακίνηση ποσοτήτων ακατέργαστης κάνναβης στο Κερατσίνι και σε γειτονικές περιοχές, επετεύχθη, μέσω ανάλυσης και διασταύρωσης πληροφοριακών δεδομένων, εξακρίβωσης χώρων και δημιουργίας ατομικού "προφίλ", ο εντοπισμός του και η πιστοποίηση της δράσης του.

Κατόπιν των ανωτέρω, στο πλαίσιο ενεργηθείσας έρευνας κατελήφθη στο Κερατσίνι, στο διαμέρισμα του και στο υπόγειο της πολυκατοικίας, να κατέχει με σκοπό τη διακίνηση, 6 αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες περιέχουσες ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους 4 κιλά και 419 γραμμάρια, 2 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, κινητό τηλέφωνο και χρηματικό ποσό 100 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: Θρήνος στην κηδεία της Έμμας

Εθνική Οδός – Κακιά Σκάλα: Αγώνας δρόμου για να δοθεί στην κυκλοφορία

“Κιβωτός του Κόσμου”: απαγορεύεται στον πατέρα Αντώνιο να πλησιάσει τις δομές