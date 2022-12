Κοινωνία

ΟΣΕ: Κλέφτες πήδηξαν από ταράτσα για να διαρρήξουν τα γραφεία

Περίοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο. Κινηματογραφική η σύλληψη των δραστών.



Συνελήφθησαν από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙΑΣ δυο αλλοδαποί, ένας 34χρονος Ιρανός και ένας 41χρονος Αφγανός, που διέρρηξαν γραφεία του ΟΣΕ που βρίσκονται στην περιοχή της Ομόνοιας.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ περίπου στις 11 το βράδυ της περασμένης Τρίτης, οι δυο αλλοδαποί πήδηξαν από ταράτσα παρακείμενης πολυκατοικίας στην ταράτσα του κτηρίου όπου στεγάζοντας τα γραφεία του Προμηθευτικού Καταναλωτικού Τουριστικού Συνεταιρισμού Εργαζομένων του ΟΣΕ (ΣΥΝΠΕ ΟΣΕ) στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου 59, και από εκεί κατέβηκαν στο 2ο όροφο, όπου εντόπισαν και αφαίρεσαν ένα χρηματοκιβώτιο.

Στο σημείο όμως έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, που είχαν ειδοποιηθεί από περίοικους, και συνέλαβαν τους δύο αλλοδαπούς. Μάλιστα ο 34χρονος στην προσπάθειά του να διαφύγει, έπεσε στις σκάλες και τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

