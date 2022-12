Υγεία - Περιβάλλον

Νομοσχέδιο για το ΕΣΥ: Κόντρα κυβέρνησης – αντιπολίτευσης στην Βουλή

Σε υψηλούς τόνους η συζήτηση για το νομοσχέδιο με αλλαγές στο ΕΣΥ. Η τοποθέτηση Πλεύρη και τα "πυρά" της αντιπολίτευσης.

Για ένα μεταρρυθμιστικό νομοσχέδιο που πηγαίνει τη χώρα στην επόμενη δεκαετία, την ώρα που μέρος της αντιπολίτευσης ζει ακόμα στο 1983, μίλησε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, στο πλαίσιο τοποθέτησής του, επί του νομοσχεδίου για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη, στην ολομέλεια της Βουλής.

Ο κ. Πλεύρης, που μίλησε μετά τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χαρακτήρισε την τοποθέτηση του κ. Τσίπρα «υποτονική»: Προς στιγμήν νόμιζα, ότι ο κ. Τσίπρας έχει προσχωρήσει στη ΝΔ, διότι, παρουσιάζοντας την σύγχρονη ιατρική, στην πραγματικότητα περιγράφει ακριβώς το πρόγραμμα της νέας Δημοκρατίας, το οποίο όμως, ήδη υλοποιείται. Ωστόσο, είπε ο κ. Πλεύρης, μεταξύ Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη υπάρχει μια κομβική διαφορά, που στηρίζεται στο κομμάτι της αξιοπιστίας. Όπως είπε ο υπουργός Υγείας, ο κ. Τσίπρας μίλησε για αυξήσεις μισθών, όταν ως πρωθυπουργός δεν είχε δώσει «ούτε ένα σεντς», ενώ η κυβέρνηση της ΝΔ δίνει, με το νομοσχέδιο, αύξηση 10%.

Αναφερόμενος στην κριτική για τη δυνατότητα πρόσληψης γιατρών στο ΕΣΥ με μερική απασχόληση, και τη δυνατότητα διεξαγωγής ιδιωτικού έργου σε γιατρούς του ΕΣΥ, είπε ότι οι ασθενείς δεν θα πληρώνουν στο νοσοκομείο, άσχετα αν ο γιατρός τους είναι ιδιώτης, μερικής ή πλήρους απασχόλησης.

Όσο για το επιχείρημα ότι μπορεί να υπάρχει μεταφορά ύλης, και ότι μπορεί το νομοσχέδιο να στρέφει τον πολίτη προς τον ιδιωτικό τομέα, είπε ότι «υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες». Σημείωσε μάλιστα ότι δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε για την παρούσα κατάσταση. «Τώρα μήπως δεν προσπερνώνται οι σειρές τα χειρουργεία; [...] Δεν υπάρχουν έκτακτα περιστατικά που οποιαδήποτε διοίκηση δεν μπορεί εύκολα να ελέγξει αν είναι ή δεν είναι έκτακτα; Τα "βαλιτσάκια", δεν έχετε ακούσει, που πηγαίνει ο άλλος και ξέρει ότι θα χειρουργηθεί;», αναρωτήθηκε ο υπουργός. Αυτή την κατάσταση, είπε ο κ. Πλεύρης, το νομοσχέδιο δεν έρχεται να τη νομιμοποιήσει. Έρχεται να την πατάξει. Διότι με τη λίστα των ηλεκτρονικών χειρουργείων, με την πλήρη παρακολούθηση στο ΕΣΥ, με συγκεκριμένους στόχους, που θα έχει ο γιατρός ώστε να μπορεί να κάνει ιδιωτικό έργο κ.λπ., «θα ωφελείται αυτός που δεν έχει δυνατότητα να πάει να πληρώσει, είτε στο απογευματινό ιατρείο είτε στο απογευματινό χειρουργείο, είτε στην ιδιωτική κλινική απευθείας είτε στον ιδιώτη γιατρό απέξω. Διότι θα υπάρχει ομαλή λειτουργία όλου του συστήματος» είπε ο κ, Πλεύρης.

Στόχος μας είναι ένα ενδυναμωμένο ΕΣΥ, τόνισε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ασημίνα Γκάγκα, τοποθετούμενη στην Ολομέλεια της Βουλής, επί του νομοσχεδίου με τίτλο «Δευτεροβάθμια περίθαλψη, ιατρική εκπαίδευση, μισθολογικές ρυθμίσεις για τους ιατρούς και οδοντιάτρους του Εθνικού Συστήματος Υγείας». Επιδιώκουμε ένα ΕΣΥ που θα δουλεύει περισσότερες ώρες, που θα είναι πιο ελκυστικό για τους γιατρούς που θα μπορούν να φροντίσουν τους ασθενείς καλύτερα, είπε η κ. Γκάγκα. Αναφερόμενη στην κριτική για τις διατάξεις που προβλέπουν τη δυνατότητα απασχόλησης γιατρών του ΕΣΥ στον ιδιωτικό τομέα (άρθρο 10), και την προκήρυξη θέσεων γιατρών ΕΣΥ, με καθεστώς μερικής απασχόλησης (άρθρο 7) είπε ότι «δεν είστε προοδευτικοί. Είστε οπισθοδρομικοί. Θέλετε να πάτε σε ένα σύστημα Υγείας που οργανώθηκε 40 χρόνια πριν. Σε ένα σύστημα υγείας που ήταν σε έναν άλλον κόσμο, με ασθενείς που είχαν άλλες ανάγκες, άλλη τεχνολογία και άλλες δυνατότητες».

Τσίπρας: Γυρνάτε την ιατρική στο 1950, μισείτε οτιδήποτε δημόσιο

Για «υποκρισία», «δογματισμό» και «νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες» κατηγόρησε την κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας σήμερα στη Βουλή στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για το ΕΣΥ. Ο Αλ. Τσίπρας εξαπέλυσε κατά μέτωπον επίθεση στον πρωθυπουργό υποστηρίζοντας πως επιχειρεί να ιδιωτικοποιήσει τη λειτουργία του ΕΣΥ, όπως επιχείρησε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης «πριν από 30 χρόνια», χωρίς όμως να το επιτύχει.

«Το σημερινό νομοσχέδιο αποδεικνύει τη βαθιά δογματική και ιδεοληπτική προσέγγιση της κυβέρνησης Μητσοτάκη και πόσο βαθιά υποκριτές υπήρξατε τις ημέρες της πανδημίας που μιλάγατε για ΕΣΥ», είπε χαρακτηριστικά και επανέλαβε την πάγια κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης ότι η ελληνική κυβέρνηση διατήρησε «τις νεοφιλελεύθερες ιδεοληψίες» της παρά το μάθημα της πανδημίας για «το ρόλον του κράτους και ειδικά του δημοσίου συστήματος υγείας», σε αντίθεση με άλλες κυβερνήσεις στον κόσμο που «αναθεώρησαν». Όπως επισήμανε ο Αλ. Τσίπρας, η παράταξη της ΝΔ είχε αντιταχθεί στην πρωτοβουλία του Ανδρέα Παπανδρέου για τη δημιουργία του ΕΣΥ πριν από 40 χρόνια, ενώ επίσης «είχε επιχειρήσει ξανά πριν 30 χρόνια την έμμεση ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ με τη μετατροπή των εργασιακών σχέσεων σε μερικής απασχόλησης».

«Μισείτε οτιδήποτε δημόσιο. Και αγαπάτε παράφορα οτιδήποτε εμπεριέχει δυνατότητα ιδιωτικού κέρδους ακόμη και σε βάρος του δημόσιου συμφέροντος» δήλωσε ο Αλ. Τσίπρας, μιλώντας για πολιτικές που «ανοίγουν τις πόρτες των νοσοκομείων» σε «κερδοσκόπους της υγείας» και «εμπόρους της ζωής», συνδέοντάς τες με την «παταγώδη αποτυχία» στη «διαχείριση της πανδημίας». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καταλόγισε την κυβέρνηση ότι «δεν άλλαξε μυαλά» παρά τους 35.000 νεκρούς της πανδημίας που έχει «στην πλάτη της», επισημαίνοντας ότι ακόμα και σήμερα η «Ελλάδα είναι από τις χειρότερες στην ευρωπαϊκή ήπειρο και έχει ξεπεράσει σε νεκρούς ανά εκατομμύριο τη Βραζιλία του Μπολσονάρο».

«Όσο κι αν θέλει κανείς να συγκρατήσει την οργή του για το ψέμα, την απόκρυψη, τη μικροπολιτική, για τις δηλώσεις από το βήμα ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να βεβαιώνουν ότι οι ασθενείς πεθαίνουν σε πρόχειρα κατασκευασμένες ΜΕΘ, είναι αδύνατον να αντισταθεί όταν σας βλέπει σήμερα εδώ αντί να κάνετε απολογισμό, αντί να απολογείστε, να συμπεριφέρεστε σα να μην έχει συμβεί τίποτα», τόνισε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συμπλήρωσε: «Ό,τι είχατε σχεδιάσει πριν τη πανδημία, για την οριστική διάλυση του ΕΣΥ, συνεχίζετε ανενόχλητοι να το υλοποιήσετε αμέσως μετά». «Δεν νοιάζεστε για τους πολλούς. Αυτή η αλήθεια αναβλύζει από κάθε πόρο της πολιτικής σας. Αν έχεις λεφτά θα μορφωθείς. Αν έχεις μέσο θα βολευτείς. Αν έχεις κομπόδεμα θα σωθείς», δήλωσε.

Αναφερόμενος στην ουσία του νομοσχεδίου, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ διερωτήθηκε αν όντως η κυβέρνηση θεωρεί πως τη λύση στο υπό κατάρρευση ΕΣΥ «θα τη δώσει η κατάργηση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης» και «η θεσμοθέτηση της δυνατότητας για παράλληλη άσκηση ιδιωτικού έργου από τους γιατρούς του ΕΣΥ». Αναφέρθηκε, δε, και πάλι στη μείωση του υγειονομικού προσωπικού, τόσο σε σχέση με την περίοδο προ πανδημίας όσο και σε σχέση με πέρυσι, λόγω της απομάκρυνσης των ανεμβολίαστων, ενώ υποστήριξε πως η πλήρης αντίθεση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν «είναι μόνο από θέση αρχών και αξιών» αλλά και με βάση την κοινή λογική.

«Η σύγχρονη ιατρική δεν βασίζεται πια στον "καλό γιατρό", όπως γινόταν το 1950, το 1960, το 1970, αλλά στις καλές ομάδες γιατρών και νοσηλευτών πολλών και διαφορετικών ειδικοτήτων που συνεργάζονται και δεν αλληλοεξοντώνονται για να κυνηγήσουν τον πελάτη ή το φακελάκι», συμπλήρωσε ο Αλ. Τσίπρας. «Για να μπορέσουμε, λοιπόν, να αξιοποιήσουμε τις τεράστιες δυνατότητες που μας δίνει η πρόοδος της επιστήμης, για να αντιμετωπίσουμε σωστά τα λοιμώδη νοσήματα, τις επιδημίες και τις πανδημίες, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, χρειαζόμαστε ισχυρά δημόσια συστήματα υγείας», είπε, υπογραμμίζοντας πως «δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ αυτά, τα λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας».

Στο πλαίσιο αυτό, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «με την αλλαγή των εργασιακών σχέσεων των γιατρών του ΕΣΥ και την εισαγωγή του δικαιώματος άσκησης ιδιωτικής ιατρικής εντός ή και εκτός ΕΣΥ», αυτό που κάνει είναι να «γυρνάει την ιατρική της Ελλάδας στην εποχή 1950, του 1960, του 1970», «στο μοντέλο του καλού γιατρού», τον οποίο «θα έχει όποιος μπορεί να τον πληρώσει καλά».

Κατρίνης: Ενεργοποιήθηκε η κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης για την διάλυση και την ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ

O επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Μιχάλης Κατρίνης εξέφρασε, μιλώντας στη Βουλή, την έντονη αντίθεση του κόμματος στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας τονίζοντας ότι καταργεί μια βασική αρχή του ΕΣΥ: Τη δωρεάν και καθολική παροχή υπηρεσιών υγείας στους πολίτες."Το ΠΑΣΟΚ δεν ξεχνάει, δεν πουλάει την ιστορία του. Υπερασπιζόμαστε τη δημόσια υγεία. Υπερασπιζόμαστε το ΕΣΥ, τα τρία αυτά γράμματα αποτελούν μέρος της ιστορίας μας,'' τόνισε ο κ. Κατρίνης.

«Ωθεί τους γιατρούς να αναζητήσουν πρόσθετη αμοιβή από τους ασθενείς, τους ωθεί στον ιδιωτικό τομέα και στέλνει τους πολίτες στις ιδιωτικές κλινικές και κέντρα», τόνισε ο κ. Κατρίνης .

Επισήμανε ότι εξωθεσμικά κέντρα συντάσσουν νομοσχέδια που στρέφονται εναντίον της δημόσιας υγείας και της καθολικής πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Και υπάρχει μια πρόθυμη και έτοιμη από καιρό κυβέρνηση για να τα συνυπογράψει και να τα ψηφίσει, με στόχο την πλήρη ιδιωτικοποίηση της υγείας.

"Είναι δεδομένη η δυσανεξία και η απέχθεια που τρέφει η συντηρητική παράταξη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ενοχλεί γιατί το ΕΣΥ, ένα από τα πλέον προσβάσιμα συστήματα υγείας παγκοσμίως αποτελεί έναν εμπνευσμένο θεσμό με την υπογραφή της κυβέρνησης του Ανδρέα Παπανδρέου. Ενοχλεί γιατί το ΕΣΥ, ως φιλοσοφία, αντίληψη και περιεχόμενο, διαχωρίζει τη συντηρητική παράταξη από τη δημοκρατική παράταξη", υπογράμισε ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ- Κινήματος Αλλαγής.

Κουτσούμπας: «Πάρτε πίσω τώρα το νομοσχέδιο-έκτρωμα» για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στη σημερινή του ομιλία στη Βουλή στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την δευτεροβάθμια περίθαλψη απευθυνόμενος στην κυβέρνηση είπε: «Πάρτε πίσω τώρα και χωρίς πολλά-πολλά, το νομοσχέδιο-έκτρωμα που φέρατε για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη». Επισήμανε ότι το νομοσχέδιο «έχει ήδη απορριφθεί από τη συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού και από σύσσωμο τον ιατρικό και υγειονομικό κόσμο» και εγκάλεσε την κυβέρνηση για «πρεμούρα» προκειμένου «να ξεπληρώσει τα γραμμάτια στα «κοράκια», στους μεγάλους κλινικάρχες και τα μεγάλα μονοπώλια της ιδιωτικής υγείας». «Τέτοια είναι, αφού μαζί συντάξατε, συναποφασίσατε και συνδιαμορφώσατε αυτό το νομοσχέδιο» πρόσθεσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση.

Είπε ότι προκειμένου η κυβέρνηση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των μεγάλων αλυσίδων της ιδιωτικής υγείας δεν διστάζει να προσφύγει στη συκοφαντία και την καταστολή και κατήγγειλε τόσο την κλήτευση σε δίκη της προέδρου της Ομοσπονδίας Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, Αφροδίτης Ρέτζιου, «καθότι πρωτοστατούσε σε κινητοποίηση με σύνθημα "τώρα να δυναμώσει ο αγώνας για την υπεράσπιση της υγείας του λαού"», όσο και «την περικύκλωση από δυνάμεις των ΜΑΤ μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα των 50 νοσοκομειακών γιατρών που προχώρησαν πριν δύο μέρες σε συμβολική κατάληψη στο Υπουργείο Υγείας».

«Σκοπός του νομοσχεδίου της κυβέρνησης είναι να αποκλείσει οποιαδήποτε μελλοντική στήριξη των κλινικών και των χειρουργείων με μόνιμο προσωπικό για να λειτουργούν με σύγχρονες συνθήκες» σημείωσε. Χαρακτήρισε «διπλά επικίνδυνο» το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι με αυτό το νέο νομοσχέδιο «θα βελτιωθεί το εισόδημα των γιατρών», αναφέροντας ότι «η διαμόρφωση αυτού του μισθολογίου, συνιστά καθαρό εκβιασμό προς τους γιατρούς που, λίγο ή πολύ τους λέει, "σου έδωσα τη δυνατότητα να βελτιώσεις τη θέση σου αρπάζοντας τα από τους ασθενείς…, αν δε τα πήρες δε φταίμε εμείς"».

Κατήγγειλε την κυβέρνηση ότι με την εισαγωγή 10 άρθρων που αφορούν το μισθολογικό των γιατρών, «επιχειρεί να αξιοποιήσει το συγκεκριμένο μισθολόγιο, κυρίως για να αντιμετωπιστούν τα νομικά εμπόδια, προκειμένου να μην εφαρμοστούν οι αποφάσεις του ΣτΕ που έκρινε ως αντισυνταγματικές τις περικοπές των μισθών των γιατρών». «Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, το κράτος σας παραδέχεται πως δε θα ενισχύσει το εισόδημα των γιατρών, των υγειονομικών, δε θα προχωρήσει σε αυξήσεις μισθών, δε θα εφαρμόσει άμεσα τις τελεσίδικες αποφάσεις του ΣτΕ και του Αρείου Πάγου για επαναφορά των μισθών στα προ μνημονίων επίπεδα, δε θα επαναφέρει τον 13ο και τον 14ο μισθό» είπε, προσθέτοντας ότι ομοίως «καμία κυβέρνηση δεν εφάρμοσε τις αποφάσεις» των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας γιατί ήταν…αντίθετα με τους "δημοσιονομικούς στόχους", τους οποίους ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ψηφίσατε και υλοποιήσατε».

Βελόπουλος: Αποτύχατε πλήρως στη διαχείριση της πανδημίας

Η κυβέρνηση απέτυχε στο ζήτημα της πανδημίας ανέφερε, μιλώντας στη Βουλή κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου για την δευτεροβάθμια περίθαλψη και την ιατρική εκπαίδευση, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. «Αποτύχατε πλήρως στη διαχείριση της πανδημίας. Τα lockdown επέφεραν ζημιά 40 δισ. ευρώ στην οικονομία ενώ έβλαψαν και την ψυχική υγεία των πολιτών», είπε ο κ. Βελόπουλος και συνέχισε:

«Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τον Ιούνιο σταμάτησαν να δημοσιεύονται στοιχεία για το ποσοστό των διασωλημένων εμβολιασμένων. Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΔΥ (κατάθεση εγγράφου στα πρακτικά) για τα συνολικά ποσοστά θανάτων την περίοδο από Ιούνιο έως και την 2η εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, οι ανεμβολίαστοι που κατέληξαν ήταν σε ποσοστό 24,6% και οι εμβολιασμένοι σε ποσοστό 75,4%! Δηλαδή οι εμβολιασμένοι πεθαίνουν σε υψηλότερο ποσοστό, αναλογικά με το ποσοστό τους ως προς τον γενικό πληθυσμό. Και μην αρχίσετε τις δικαιολογίες για το ένα, το δεύτερο, το τρίτο εμβόλιο. Πείτε μας εδώ τώρα πόσα εμβόλια χρειάζεται να κάνει κάποιος για να γλιτώσει από την covid; Με την τακτική που ακολουθήσατε μήπως ανακόψατε τους θανάτους; Όχι. Δεν τους ανακόψατε. Η Ελλάδα κατατάσσεται στις 15 χειρότερες χώρες του κόσμου σε ποσοστό θανάτων από covid ανά πληθυσμό, βάσει επίσημων στοιχείων και παρά το γεγονός ότι εδώ και μήνες υπάρχει επιεικέστερος τρόπος μέτρησης».

«Η αποτυχία της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της πανδημίας είναι αντικειμενική και η κατρακύλα διαρκής», υποστήριξε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

