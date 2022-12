Πολιτική

Σαμαράς – Καραμανλής: Τα μηνύματα από το δείπνο στην Κηφισιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι σηματοδοτεί η συνάντηση των δυο πρώην πρωθυπουργών στην Κηφισιά λίγες ημέρες πριν από την κοινή παρουσία τους μαζί με τον Κυριάκο Μητσοτάκη





Κινητικότητα εν όψει της επικείμενης, κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης του 2023 προδίδει και το χθεσινό δείπνο σε γνωστό εστιατόριο των βορείων προαστίων, που παρέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς στον έτερο πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή.

Η συνάντηση αυτή έρχεται σε ανταπόδοση του αντίστοιχου δείπνου του προηγούμενου Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, κατά το διήμερο της ανόδου του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Δ.Ε.Θ.

Πάντως, καμία από τις δύο πλευρές δεν γνωστοποιεί το περιεχόμενο της συνομιλίας των δύο ανδρών κατά το δείπνο, που κατά πληροφορίες διήρκεσε περί τις 2 ώρες.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, η αίσθηση που υπάρχει είναι πως τόσο το χθεσινό δείπνο, όσο και η παρουσία των Κυριάκου Μητσοτάκη και Κώστα Καραμανλή την προσεχή εβδομάδα και συγκεκριμένα την Τετάρτη, στην ομιλία του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, κατά την εναρκτήρια εκδήλωση του Ιδρύματος «Αντώνης Σαμαράς» ενισχύουν τη σφυρηλάτηση της ενότητας της παράταξης λίγους μήνες πριν από τις εκλογές και εν όσω σημαντικά ζητήματα απασχολούν την χώρα τόσο σε επίπεδο εθνικών θεμάτων, όσο και σε επίπεδο οικονομίας.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου”: απαγορεύεται στον πατέρα Αντώνιο να πλησιάσει τις δομές

Χανιά: Θρήνος στην κηδεία της Έμμας

Καταγγελία για ασέλγεια εκπαιδευτικού σε 10χρονη: Απίστευτη ανατροπή στην υπόθεση